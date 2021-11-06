Bulimia Nedir? Bulimia Belirtileri



Bulimia Nedir?

Bulimia Neden Olur?

Bulima Belirtileri Nelerdir?

Bulimia Tedavisi

Bulimia son zamanlarda daha da sık karşılaştığımız bir rahatsızlıktır. Psikolojik sebeplerle meydana gelensorusu çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Bulimia belirtileri ilerlediği zaman ortaya çok ciddi sağlık problemleri çıkabilmektedir. Bu sebeple bulimia belirtileri doğrultusunda kişi kendini dikkatlice gözlemlemeli ve gerekli tedavi için alanında uzman bir doktora başvurmalıdır.vesorularına cevaplarınızı aşağıda bulabilirsiniz.gerçekleştirilmediğinde çok ciddi problemlere yol açan bir yeme bozukluğudur. Bulimia hastası bir kişi kilo almamak için bütün sağlıksız yöntemleri kullanmaktadır.Kendi kilolarına aşırı derecede takıntılı olan bu kişiler kilo vermek için gereksiz bütün ilaçları almaya eğilimlidirler. Ayrıca kişi bilinçsizce ağır diyetler uygulayarak bağışıklık sistemini de düşürmektedir. Çok fazla spor ve ağır diyetler sonucunda ölüme kadar varabilen tehlikeler söz konusu olmaktadır.Bulimia genellikle diğer psikolojik rahatsızlıklar gibi genetik faktörlerden kaynaklanabilir.sorusu için tam olarak kesin bir cevap bulunmamaktadır. Bu sebeple diğer rahatsızlıklarda da olduğu gibi öncelikli olarak genetik faktörlerden şüphelenilmektedir. Ayrıca kişinin kilosuyla alakalı yaşadığı olumsuzluklar, özgüven problemi, hassas bir kişiliğe sahip olmak, stresli yaşamarasında yer almaktadır. Bunun dışında diyet yapmaya çalışan kişilerde ve kilo problemi olanlarda çok daha sık rastlanılan bir durumdur.genellikle kişinin kendisi tarafından fark edilmez. Aile bireyleri ve yakın arkadaşlar kişide oluşan bu belirtileri ilk fark edenler arasında yer alacaktır. Bulimia belirtileri hem fiziksel hem de ruhsal problemler şeklinde ortaya çıkabilmektedir.şu şekilde sıralanabilir;- Aşırı egzersiz yapmak- Odaklanma problemi- Uykusuzluk- Çok sık tuvalete gitmek, yemeklerden sonra müshil kullanmak- Yapılamayacak kadar sıkı ve sağlıksız bir diyet uygulayıp ardından çok fazla yemek- Sürekli yorgunluk hissi- Sürekli detoks ve zayıflama çayları tüketmek- Sürekli diyet ve kalori gibi konular hakkında konuşmak- Sinirlilik ve gerginlik- Sürekli kendini suçlu hissetme duygusu- Her konuda kendini eleştirme- Birilerinden takdir görmeye çalışmakde bu konuda oldukça merak edilmektedir. Yeme bozukluğu konusunda uzman psikiyatristler sayesinde bulimia tedavisi kolayca gerçekleştirilmektedir. Bu noktada önemli olan konu bulimia tedavisi alacak olan kişinin tedavi sürecine güvenmesi ve inanmasıdır.için kullanılan yöntemler şu şekilde açıklanabilir;- İlaçlar: Doktor tarafından verilecek yeme bozukluğu ilaçları ve antidepresanlar kişinin bu sorundan kurtulmasına yardımcı olacaktır.- Psikoterapi: Bilişsel davranışçı terapi ve benzeri terapilerle kişinin bulimia belirtileri hafifletilmeye çalışılır. Ayrıca sorunun neden kaynaklandığını bulmak ve tamamen çözmek için oldukça önemli bir yöntemdir.- Beslenme Eğitimi: Uzman bir diyetisyen doğrultusunda yeme eğitimi almak bulimia tedavisi için oldukça faydalı olacaktır. Kişinin beslenme ile ilgili doğru bilgileri öğrenmesi ve uygulaması bu hastalıktan kurtulmasına olanak sağlayacaktır.