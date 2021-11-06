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Bulimia Nedir? Bulimia Belirtileri

Bulima yeme bozuklukları arasında bulunan ve sıklıkla karşımıza çıkan bir rahatsızlıktır. Bu sebeple bulimia belirtileri ve bulimia neden olur sorusu çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Peki, bulimia nedir? Bulimia neden olur? Bulimia belirtileri nelerdir? İşte bulimia tedavisi ve merak edilenler...

Ekleme: 6.11.2021 - 12:09 Güncelleme: 6.11.2021 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Bulimia Nedir? Bulimia Belirtileri
Bulimia son zamanlarda daha da sık karşılaştığımız bir rahatsızlıktır. Psikolojik sebeplerle meydana gelen bulimia neden olur sorusu çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Bulimia belirtileri ilerlediği zaman ortaya çok ciddi sağlık problemleri çıkabilmektedir. Bu sebeple bulimia belirtileri doğrultusunda kişi kendini dikkatlice gözlemlemeli ve gerekli tedavi için alanında uzman bir doktora başvurmalıdır. Bulimia neden olur ve bulimia belirtileri nelerdir sorularına cevaplarınızı aşağıda bulabilirsiniz.


Bulimia Nedir?


Bulimia tedavisi gerçekleştirilmediğinde çok ciddi problemlere yol açan bir yeme bozukluğudur. Bulimia hastası bir kişi kilo almamak için bütün sağlıksız yöntemleri kullanmaktadır. Bulimia nedir? Kendi kilolarına aşırı derecede takıntılı olan bu kişiler kilo vermek için gereksiz bütün ilaçları almaya eğilimlidirler. Ayrıca kişi bilinçsizce ağır diyetler uygulayarak bağışıklık sistemini de düşürmektedir. Çok fazla spor ve ağır diyetler sonucunda ölüme kadar varabilen tehlikeler söz konusu olmaktadır.






Bulimia Neden Olur?


Bulimia genellikle diğer psikolojik rahatsızlıklar gibi genetik faktörlerden kaynaklanabilir. Bulima neden olur sorusu için tam olarak kesin bir cevap bulunmamaktadır. Bu sebeple diğer rahatsızlıklarda da olduğu gibi öncelikli olarak genetik faktörlerden şüphelenilmektedir. Ayrıca kişinin kilosuyla alakalı yaşadığı olumsuzluklar, özgüven problemi, hassas bir kişiliğe sahip olmak, stresli yaşam bulimia nedenleri arasında yer almaktadır. Bunun dışında diyet yapmaya çalışan kişilerde ve kilo problemi olanlarda çok daha sık rastlanılan bir durumdur.


Bulima Belirtileri Nelerdir?


Bulimia belirtileri genellikle kişinin kendisi tarafından fark edilmez. Aile bireyleri ve yakın arkadaşlar kişide oluşan bu belirtileri ilk fark edenler arasında yer alacaktır. Bulimia belirtileri hem fiziksel hem de ruhsal problemler şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Bulima belirtileri şu şekilde sıralanabilir;


- Aşırı egzersiz yapmak

- Odaklanma problemi

- Uykusuzluk

- Çok sık tuvalete gitmek, yemeklerden sonra müshil kullanmak

- Yapılamayacak kadar sıkı ve sağlıksız bir diyet uygulayıp ardından çok fazla yemek

- Sürekli yorgunluk hissi

- Sürekli detoks ve zayıflama çayları tüketmek

- Sürekli diyet ve kalori gibi konular hakkında konuşmak

- Sinirlilik ve gerginlik

- Sürekli kendini suçlu hissetme duygusu

- Her konuda kendini eleştirme

- Birilerinden takdir görmeye çalışmak






Bulimia Tedavisi


Bulima tedavisi de bu konuda oldukça merak edilmektedir. Yeme bozukluğu konusunda uzman psikiyatristler sayesinde bulimia tedavisi kolayca gerçekleştirilmektedir. Bu noktada önemli olan konu bulimia tedavisi alacak olan kişinin tedavi sürecine güvenmesi ve inanmasıdır. Bulimia tedavisi için kullanılan yöntemler şu şekilde açıklanabilir;

- İlaçlar: Doktor tarafından verilecek yeme bozukluğu ilaçları ve antidepresanlar kişinin bu sorundan kurtulmasına yardımcı olacaktır.

- Psikoterapi: Bilişsel davranışçı terapi ve benzeri terapilerle kişinin bulimia belirtileri hafifletilmeye çalışılır. Ayrıca sorunun neden kaynaklandığını bulmak ve tamamen çözmek için oldukça önemli bir yöntemdir.

- Beslenme Eğitimi: Uzman bir diyetisyen doğrultusunda yeme eğitimi almak bulimia tedavisi için oldukça faydalı olacaktır. Kişinin beslenme ile ilgili doğru bilgileri öğrenmesi ve uygulaması bu hastalıktan kurtulmasına olanak sağlayacaktır.
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