  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Trafikte iş çıkışı yoğunluğu!

İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu oluştu. İhbara gidilen ambulans yoğunluk nedeniyle trafikte güçlükle ilerledi. Trafik yoğunluğu saat 18.30 İtibariyle yüzde 78 olarak ölçüldü.

Ekleme: 5.11.2021 - 19:25 Güncelleme: 5.11.2021 - 19:25 / Editör: Ozge Selin
Trafikte iş çıkışı yoğunluğu!
İstanbul'da iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Şirinevler ve Cevizlibağ Metrobüs duraklarında kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30 İtibariyle yüzde 78'e ulaştı. Merter'de yolun iki tarafında da trafik ağır hareket etti.

AMBULANS İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Öte yandan, Cevizlibağ D-100 üzerindeki ambulansın yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
İstanbul'da ulaşım krizi sürüyor! Yenikapı-Hacıosman metro seferleri teknik arıza nedeniyle gecikmeli yapılıyor
Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Türkkan kendisini savundu: Herhangi bir kötü ifade yok
'Uykusuz geceler bizi bekliyor' diyerek duyurdular: ARAT için imzalar atıldı
Çiftlik Bank soruşturmasında önemli gelişme! Fatih Aydın 5 saatin ardından...
İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa küfür iddiası
Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın adliyeye sevk edildi
Muharrem İnce'den tezkereye 'Hayır' oyu veren CHP'ye tepki! 'Kandil bombacısı olamayız'
HDP AYM’ye ön savunma verdi!
Enerji Bakanı Dönmez: Karadeniz tabanına doğalgaz için ilk boru 2022 ortalarında serilecek
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Ekonomiye yıllık 3 milyar 518 milyon TL katkı! Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi açıldı!
İBB, AK Partili Fatih Belediyesi'nin projesinin üstüne çöktü: Yine kendi pankartını asıp algı yaptı
İngiliz basını, Mora Katliamı'nda Yunanların rolünü yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu: ‘Kanal İstanbul’ ihalesine giren ağır bedel öder
Ankara’da ikinci bir Kadir Şeker vakası! İşte Haydarcan Kılıçdoğan’ın hayali! Acılı baba açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye'de gençlerle basketbol oynadı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun '15 Temmuz'da birlikte mücadele ettik' sözleri CHP yönetimi bile inanmıyor! O sözleri kayıttan silmişler...
FETÖ'nün 'şike kumpası' davasında Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi için iddianame hazır
İETT şoförü yolcuya saldırdı: İn lan aşağıya!
İETT şoförü yolcuya saldırdı: İn lan aşağıya!
Araç sahipleri dikkat! Cezası 835 TL

Araç sahipleri dikkat! Cezası 835 TL

'Kocam FETÖ'cü boşayın' dedi! İşte Yargıtay'ın kararı

'Kocam FETÖ'cü boşayın' dedi! İşte Yargıtay'ın kararı

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin