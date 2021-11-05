Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2021 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Irak ve Türkiye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 176'ya yükseldi.