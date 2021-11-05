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İstanbul'dan sis köprüyü yuttu!

İstanbul'da özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ekleme: 5.11.2021 - 21:47 Güncelleme: 5.11.2021 - 21:48 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'dan sis köprüyü yuttu!İstanbul bugün yoğun bir sis tabakasıyla kaplandı.

Şehrin birçok bölgesinde görüş mesafesini düşürerek trafikte yoğunluğa neden olan sis, İstanbulluların trafik çilesini perçinledi.

BOĞAZ'IN ENFES SİSLİ MANZARASI
Deniz trafiğini de tamamen durduran sis, her ne kadar hayatı olumsuz etkilese de özellikle Boğaz çevresinde güzel görüntülere neden oldu.

Şehrin yüksek bölgelerinden İstanbul Boğazı'nı izleyenler, eşsiz bir tabloyu seyreder gibi keyif alırken, kartpostallık görüntüler fotoğrafçıların da kadrajlarını süsledi.

CUMARTESİ ÖĞLEYE KADAR ETKİLİ OLACAK
Meteorolojiden de sis nedeniyle 'sarı kod' uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanılırken yoğun sisin yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.
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