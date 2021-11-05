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HDP AYM’ye ön savunma verdi!

Anayasa Mahkemesi 21 Haziran'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı ikinci iddianameyi kabul etmişti. Bu kararın ardından HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesi'nden savunma için 4 ay ek süre talep etmişti. Anayasa Mahkemesi, partinin ek süre talebi üzerine HDP’ye savunma için 60 gün, haklarında siyaset yasağı istenen kişiler için de tebligattan itibaren 30 gün ek süre vermişti. 7 Kasım tarihinde savunma için verilen süre son bulacakken, parti yetkilileri bugün kapatma davasıyla ilgili AYM’ye ön savunma verdi.

HDP AYM’ye ön savunma verdi!
Ekleme: 5.11.2021 - 16:47 Güncelleme: 5.11.2021 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
HDP AYM’ye ön savunma verdi!
Anayasa Mahkemesi 21 Haziran'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı ikinci iddianameyi kabul etmiş ve 843 sayfalık iddianamede 451 partili hakkında siyasi yasak istenmişti.

HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesi'nden savunma için 4 ay ek süre talep etmişti. Anayasa Mahkemesi, partinin ek süre talebi üzerine geçtiğimiz aylarda toplanmış ve 7 Eylül'den itibaren HDP'ye savunma için 60 gün, haklarında siyaset yasağı istenen kişiler için de tebligattan itibaren 30 gün ek süre vermişti.

HDP SAVUNMA VERDİ

HDP'ye verilen süre 7 Kasım tarihinde son bulacakken, parti yetkilileri kapatma davasıyla ilgili olarak bugün AYM'ye ön savunmasını sundu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Parti tarafından verilen ön savunma sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Ardından bu görüş HDP'ye gönderilecek. Belirlenecek bir tarihte Şahin, sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.Bütün bu sürecin ardından raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

AYM BAŞKANI ARSLAN GÜN BELİRLEYECEK

Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde biraraya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak. Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.
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