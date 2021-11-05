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Covid-19 hapı müjdesi! Yüzde 89 başarı...

Pfizer'dan koronavirüs aşısından sonra bu kez de koronavirüs ilacı müjdesi geldi. BioNTech firması ile birilkte koronavirüs aşısı geliştiren firma Covid-19 için hap geliştirdikerini duyurdu. Yapılan açıklamada; Covid-19'a karşı geliştirilen koronavirüs hapının faz iki ve üç denemelerinde hastaneye yatışları veya ölümleri yüzde 89 oranında düşürdüğü belirtildi.

Ekleme: 5.11.2021 - 15:14 Güncelleme: 5.11.2021 - 15:36 / Editör: Ozge Selin
Covid-19 hapı müjdesi! Yüzde 89 başarı...Koronavirüse karşı BioNTech firmasi ile birlikte aşı üreten Pfizer'dan koronavirüs hapı müjdesi geldi. Edinilen son dakika habere göre; Pfizer tarafından üretilen koronavirüs hapı ile ilgili araştırma sonuçları açıklandı. Pfizer'ın geliştirdiği hapın , hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 89 azalttığı tespit edildi.

KORONAVİRÜS HAPI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATMIŞTI

Eylül ayının sonunda Pfizer bir açıklama yaparak koronavirüs ilacı için çalışmaların başladığını duyurmuştu. Şirket ilacın Covid-19'a yakalanan ve semptom gösteren hastalar üzerinde deneneceği ve virüsün bulaşmasını engellemeyi amaçladığını belirtmişti.

FDA'YA SUNMAYI PLANLIYORLAR

Pfizer, Ekim ayında açtığı acil kullanım uygulamasının bir parçası olarak, ritonavir adlı eski bir antiviral ile birlikte verilen hapı için ara deneme sonuçlarını ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne sunmayı planladığını söyledi.

HİÇBİRİ HAYATINI KAYBETMEDİ

Pfizer ilacı verilenlerin yüzde 0,8'inin semptomların başlamasından sonraki üç gün içinde hastaneye kaldırıldığını ve tedaviden 28 gün sonra hiçbirinin hayatını kaybetmediğini ortaya çıkardı. Bu, plasebo hastaları için %7'lik bir hastaneye yatış oranıyla karşılaştırıldığında büyük bir başarı olurken, bu hastalardan 7'sinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla daha önce ilacın müjdesini vermiş, test sonuçları olumlu olursa hemen seri üretime geçebileceklerini belirtmişti.
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