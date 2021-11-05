Çilem Doğan Kimdir? Çilem Doğan Neden Hapse Girdi?



sorusu son günlerde herkesin merak konusu oldu. Koca tarafından fuhuşa zorlanan ve şiddete maruz kalan Çilem Doğan, kocası Hasan Karabulut'u öldürmek zorunda kalmıştı. Çilem Doğan'ın 15 yıllık hapis cezası onandı. Bunun üzerindesosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar '?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte...Çilem Doğan 2013 yılında evlendiği eşi Hasan Karabulut tarafından yıllarca şiddete maruz kaldı ve fuhuşa zorlandı. Bir çocuğunun babası olan Hasan Karabulut'u 8 Temmuz 2015 yılında tabancayla vurdu ve öldürdü. Bu olayın ardından tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasu istemiyle yargılandığı 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Çilem Doğan'ın avukatı mücadeleyi bırakmadı ve 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016 yılında 50 bin TL'l,ik kefaretle birlikte tahliye etti.Dava yargıtaya gönderildi ve 5 yılın ardından dün Çilem Doğan'ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Bu kararla birlikte Çilem Doğan yeniden hapishaneye gönderilecek.