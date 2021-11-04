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E Vitamini Nelerde Var? E Vitamini Faydaları

E vitamini sağlığımız açısından oldukça gerekli bir vitamin çeşididir. E vitamini eksikliği belirtileri ortaya çıktığında mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Ayrıca E vitamini içeren yiyecekler sayesinde de bu eksikliği gidermeniz mümkün olacaktır. Peki, E vitamini nelerde var? E vitamini faydaları nelerdir? E vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

Ekleme: 4.11.2021 - 10:07 Güncelleme: 4.11.2021 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
E Vitamini Nelerde Var? E Vitamini Faydaları
E vitamini insan vücudunun ihtiyacı olan en önemli vitaminlerdendir. E vitamini kalp-damar sağlığından bağışıklık sistemine, cilt problemlerinden bağışıklığa kadar birçok konuyu etkilemektedir. E vitamini eksikliği belirtileri ortaya çıktığı zaman eğer gerekli takviyeler alınmazsa bazı sağlık problemleri ortaya çıkabilir. E vitamini eksikliği doktor tarafından verilecek takviyelerin yanında dışardan alınan besinlerle de desteklenebilir. Ayrıca E vitamini içeren besinlerle bu eksikliğin ortaya çıkması da engellenebilir. Bu sebeple çoğu kişi E vitamini hangi besinlerde bulunur ve E vitamini nelerde var gibi sorular sormaktadır. E vitamini faydaları ve diğer merak etikleriniz için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.




E Vitamini Faydaları Nelerdir?


E vitamini insan vücudunun ihtiyacı olan ve birçok sistemin çalışmasını sağlayan önemli bir vitamin türüdür. Bağışıklık sistemini güçlendirerek kişiyi hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Kansızlık sorununa iyi gelir. Kan akışını düzenler. Kolesterolü düzenlemesi de E vitamini faydaları arasında yer almaktadır. Diğer E vitamini faydaları şu şekilde sıralanabilir;

- Damar tıkanıklığını önler.
- Tansiyonu düşürür.
- Kansere karşı koruma sağlar.
- Hücre yenilenmesine katkıda bulunur.
- Yaraları iyileştirir.
- Göz bozukluklarına iyi gelir.
- İskelet sistemine fayda sağlar.
- Saç dökülmesini engeller ve parlaklık verir.
- Yaşlanma sürecini yavaşlatır.
- Toksinlere karşı koruma sağlar.
- Regl ağrılarını hafifletir.

E Vitamini Eksikliği Belirtileri


E vitamini eksikliği genelde çok fazla rastlanan bir durum değildir. Fakat ketojenik diyet yapan kişilerde veya sağlıksız beslenenlerde e vitamini eksikliği ortaya çıkabilmektedir. E vitamini eksikliği neden olur sorusu için verilecek ilk cevap genetik yatkınlık olacaktır. Bazı sindirim sistemi hastalıkları da E vitamini eksikliğinin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

E vitamini vücuda alınmadığı zaman E vitamini eksikliği belirtileri ortaya çıkacaktır. Bu belirtiler gerekli tedavi sağlanmadığında hayat kalitesini etkileyerek gündelik işlerimizi olumsuz etkileyecektir. E vitamini eksikliği belirtileri için şu maddeler sayılabilir;

- Denge problemleri
- Kas ve kemik ağrıları
- Odaklanmada zorluk
- Görme problemleri
- Sindirim sistemi bozuklukları
- Bağışıklığın düşmesi
- Cilt problemleri
- Saç dökülmesi ve cansızlık

E vitamini eksikliği belirtileri sonucunda bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. E vitamini eksikliği nelere yol açar sorusuna şu maddeler halinde cevap verilebilir; 

- Damar sertliği
- Sinir sistemi rahatsızlıkları
- Karaciğer hastalıkları
- Kısırlık
- Kansızlık
- Kalp rahatsızlıkları
- Alzheimer
- Görme bozuklukları


E Vitamini Fazlalığı


E vitamini vücuda fazla alındığında birçok belirti ortaya çıkabilmektedir. Genellikle E vitamini fazlalığı sonucunda bulantı, ishal, yorgunluk, bulanık görme gibi belirtilerle karşılaşılabilir. Uzun süreler boyunca E vitamini alındığında kanser hastalıkları, demans ve bazı rahatsızlıkların ortaya çıktığı belirtilmektedir.

E Vitamini Nelerde Var?


E vitamini takviyesini desteklemek ve E vitamini eksikliğini engellemek için bazı besinler kullanılabilir. Bu sebeple E vitamini nelerde var sorusu çoğu kişi tarafından araştırılmaktadır. İşte E vitamini içeren besinler;

- Badem
- Kabak çekirdeği
- Fındık
- Ceviz
- Zeytinyağı
- Ispanak
- Marul
- Tere
- Maydanoz
- Lahana
- Brokoli
- Kereviz
- Ton balığı
- Somon
- Sardalye
- Hamsi
- Muz
- Kivi
- Avokado
- Kırmızı et
- Yumurta



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