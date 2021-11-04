E Vitamini Nelerde Var? E Vitamini Faydaları

E Vitamini Faydaları Nelerdir?

E Vitamini Eksikliği Belirtileri

E Vitamini Fazlalığı

E Vitamini Nelerde Var?

E vitamini insan vücudunun ihtiyacı olan en önemli vitaminlerdendir. E vitamini kalp-damar sağlığından bağışıklık sistemine, cilt problemlerinden bağışıklığa kadar birçok konuyu etkilemektedir.ortaya çıktığı zaman eğer gerekli takviyeler alınmazsa bazı sağlık problemleri ortaya çıkabilir.doktor tarafından verilecek takviyelerin yanında dışardan alınan besinlerle de desteklenebilir. Ayrıca E vitamini içeren besinlerle bu eksikliğin ortaya çıkması da engellenebilir. Bu sebeple çoğu kişivegibi sorular sormaktadır.ve diğer merak etikleriniz için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.E vitamini insan vücudunun ihtiyacı olan ve birçok sistemin çalışmasını sağlayan önemli bir vitamin türüdür. Bağışıklık sistemini güçlendirerek kişiyi hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Kansızlık sorununa iyi gelir. Kan akışını düzenler. Kolesterolü düzenlemesi dearasında yer almaktadır. Diğerşu şekilde sıralanabilir;- Damar tıkanıklığını önler.- Tansiyonu düşürür.- Kansere karşı koruma sağlar.- Hücre yenilenmesine katkıda bulunur.- Yaraları iyileştirir.- Göz bozukluklarına iyi gelir.- İskelet sistemine fayda sağlar.- Saç dökülmesini engeller ve parlaklık verir.- Yaşlanma sürecini yavaşlatır.- Toksinlere karşı koruma sağlar.- Regl ağrılarını hafifletir.genelde çok fazla rastlanan bir durum değildir. Fakat ketojenik diyet yapan kişilerde veya sağlıksız beslenenlerde e vitamini eksikliği ortaya çıkabilmektedir. E vitamini eksikliği neden olur sorusu için verilecek ilk cevap genetik yatkınlık olacaktır. Bazı sindirim sistemi hastalıkları da E vitamini eksikliğinin ortaya çıkmasına sebep olabilir.E vitamini vücuda alınmadığı zamanortaya çıkacaktır. Bu belirtiler gerekli tedavi sağlanmadığında hayat kalitesini etkileyerek gündelik işlerimizi olumsuz etkileyecektir.için şu maddeler sayılabilir;- Denge problemleri- Kas ve kemik ağrıları- Odaklanmada zorluk- Görme problemleri- Sindirim sistemi bozuklukları- Bağışıklığın düşmesi- Cilt problemleri- Saç dökülmesi ve cansızlıkE vitamini eksikliği belirtileri sonucunda bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. E vitamini eksikliği nelere yol açar sorusuna şu maddeler halinde cevap verilebilir;- Damar sertliği- Sinir sistemi rahatsızlıkları- Karaciğer hastalıkları- Kısırlık- Kansızlık- Kalp rahatsızlıkları- Alzheimer- Görme bozukluklarıE vitamini vücuda fazla alındığında birçok belirti ortaya çıkabilmektedir. Genelliklesonucunda bulantı, ishal, yorgunluk, bulanık görme gibi belirtilerle karşılaşılabilir. Uzun süreler boyunca E vitamini alındığında kanser hastalıkları, demans ve bazı rahatsızlıkların ortaya çıktığı belirtilmektedir.E vitamini takviyesini desteklemek ve E vitamini eksikliğini engellemek için bazı besinler kullanılabilir. Bu sebeplesorusu çoğu kişi tarafından araştırılmaktadır. İşte- Badem- Kabak çekirdeği- Fındık- Ceviz- Zeytinyağı- Ispanak- Marul- Tere- Maydanoz- Lahana- Brokoli- Kereviz- Ton balığı- Somon- Sardalye- Hamsi- Muz- Kivi- Avokado- Kırmızı et- Yumurta