Bill Gates, Türkiye’de çiftlik kuruyor!

New York Post gazetesine konuşan bir kaynak, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, eski eşiyle birlikte yönettiği 50 milyar dolar varlığa sahip Bill & Melinda Gates Vakfı için 'Türkiye'de büyük ve sürdürülebilir çiftlik kurmak istediğini' söyledi. Bill Gates'in Türkiye'de, 'çevreyi korumaya yardımcı olmak' üzere bu yönde bir girişimde bulunduğu öne sürüldü.Gates, İngiltere'nin Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) yaptığı paylaşımda, çiftçilerin iklim değişikliğine dayanıklı ürünler geliştirmelerine yardımcı olmak için 315 milyon dolar tahsis etme sözü vermişti. Gates, paranın, çiftçilerin değişen iklim modellerine uyum sağlamasına yardımcı olan bir tohum konsorsiyumuna gideceğini söylemişti.