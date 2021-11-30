Omicron mutasyonu İspanya’ya sıçradı

Covid-19'un Güney Afrika'da keşfedilen yeni mutasyonu Omicron İspanya'ya sıçradı. Başkent Madrid'de bulunan Gregorio Maranon Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika'dan Madrid'e gelen 1 yolcuda Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarıldı.HASTANIN SAĞLIK DURUMU İYİAçıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, Omicron mutasyonunu teşhis etmek için aynı gün içerisinde sonuç alınmasına olanak sağlayan ultra hızlı bir prosedürün geliştirildiği ifade edildi.İSPANYA'NIN KARANTİNA ŞARTI KOYDUĞU ÜLKELERİspanya, Omicron mutasyonu nedeniyle yüksek riskli olan Bostvana, Svaziland, Lesoto, Mozambik, Nambiya, Güney Afrika ve Zimbabve gibi ülkelerden gelen tüm yolculara aşılı olup olmadıklarına bakmaksızın 10 günlük karantina uygulamasının yanı sıra en geç 72 saat öncesinde yapılmış bir negatif sonuçlu Covid-19 testi sunmalarını zorunlu kılıyor.İSPANYA 12. ÜLKE OLDUOmicron mutasyonu şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturalya ve İspanya'da tespit edildi.