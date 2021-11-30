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Omicron mutasyonu İspanya’ya sıçradı

İspanya'da, Güney Afrika'dan başkent Madrid'e gelen 1 yolcuda koronavirüsün Omicron mutasyonu tespit edildi.

Ekleme: 30.11.2021 - 01:23 Güncelleme: 30.11.2021 - 01:27 / Editör: Ozge Selin
Omicron mutasyonu İspanya’ya sıçradı
Covid-19'un Güney Afrika'da keşfedilen yeni mutasyonu Omicron İspanya'ya sıçradı. Başkent Madrid'de bulunan Gregorio Maranon Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika'dan Madrid'e gelen 1 yolcuda Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarıldı.

HASTANIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Açıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, Omicron mutasyonunu teşhis etmek için aynı gün içerisinde sonuç alınmasına olanak sağlayan ultra hızlı bir prosedürün geliştirildiği ifade edildi.

İSPANYA'NIN KARANTİNA ŞARTI KOYDUĞU ÜLKELER

İspanya, Omicron mutasyonu nedeniyle yüksek riskli olan Bostvana, Svaziland, Lesoto, Mozambik, Nambiya, Güney Afrika ve Zimbabve gibi ülkelerden gelen tüm yolculara aşılı olup olmadıklarına bakmaksızın 10 günlük karantina uygulamasının yanı sıra en geç 72 saat öncesinde yapılmış bir negatif sonuçlu Covid-19 testi sunmalarını zorunlu kılıyor.

İSPANYA 12. ÜLKE OLDU

Omicron mutasyonu şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturalya ve İspanya'da tespit edildi.
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