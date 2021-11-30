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Koronavirüse karşı sakız üretildi

Virüsün hücrelere girişinin önünü kesmek isteyen bilim insanları, çareyi deneysel sakızda buldu. Araştırmalar, yeni yöntemin yüzde 95 oranında etkili olduğunu gösteriyor.

Ekleme: 30.11.2021 - 09:43 Güncelleme: 30.11.2021 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Koronavirüse karşı sakız üretildi
Dünya genelinde 5.2 milyondan fazla ölüm ve 262 milyonun üzerinde vakaya yol açan koronavirüs salgınıyla mücadelede aşı ve hap çalışmalarının ardından bu kez farklı bir yönteme başvuruldu.

Kanıtlar, koronavirüsle enfekte olan kişilerin tükürüklerinde yüksek düzeyde virüs olduğunu gösteriyor.

KORONAVİRÜSE SAKIZ ÇÖZÜMÜ

ABD'deki araştırmacılar, özel olarak tasarlanmış bir sakızın ağızdaki virüs miktarını azaltıp azaltamayacağını ve dolayısıyla yayılmasını potansiyel olarak önleyip önleyemeyeceğini mercek altına aldı.

YÜZDE 95 ORANINDA AZALTIYOR

Sonuçları Molecular Therapy dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, deneysel sakız, koronavirüse yol açan virüs olan SARS-CoV-2'nin yayılmasını azaltabilir.

5 miligram sakızın hücrelere viral girişi önemli ölçüde düşürdüğü, 50 miligram sakızın ise bu girişi yüzde 95 düzeyinde gerilettiğine dikkat çekildi.

HÜCRELERİN ENFEKTE EDİLMESİNİ ÖNLÜYOR

Science Alert internet sitesinin haberine göre, koronavirüs, insan vücudundaki bazı hücrelerin yüzeylerinde yer alan ACE2 proteinlerine tutunarak hücrelere giriş yapıyor.

Söz konusu çalışma, ACE2 sakızı sayesinde SARS-CoV-2 başak proteininin hücreleri enfekte etme yeteneğini ciddi şekilde engellediğini gösteriyor.
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