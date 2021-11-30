Gaziantep'te bebeğini döven baba tutuklandı

Gaziantep Şahinbey ilçesinde 3 aylık bebeğine şiddet uygulayan Y.G.'nin o görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı.Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına alınmıştı.TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.BAŞSAVCILIK DUYURDUGaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı."29.11.2021 tarihinde ilimiz Kahvelipınar Mahallesi’nde meydana gelen bebeğin darbedilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.G. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.