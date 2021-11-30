  • USD: 12,94 - 12,96
  • EURO: 14,68 - 14,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gaziantep'te bebeğini döven baba tutuklandı

Evinin odasında oturduğu sırada, ağlamaya başlayan 3 aylık bebeğine şiddet uygulayan cani baba Y.G., tutuklandı.

Gaziantep'te bebeğini döven baba tutuklandı
Ekleme: 30.11.2021 - 14:30 Güncelleme: 30.11.2021 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te bebeğini döven baba tutuklandı
Gaziantep Şahinbey ilçesinde 3 aylık bebeğine şiddet uygulayan Y.G.'nin o görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.



BAŞSAVCILIK DUYURDU
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"29.11.2021 tarihinde ilimiz Kahvelipınar Mahallesi’nde meydana gelen bebeğin darbedilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.G. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.


Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
CHP''li Kılıçdaroğlu'nun TRT yalanı elinde patladı!
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı! Gündemde asgari ücret var
Azerbaycan'da düşen askeri helikopterden kahreden haber: 14 şehit, 2 yaralı
ABD'den sonra enflasyonda bir rekor da Avro Bölgesi'nde kırıldı: Son 25 yılın zirvesine çıktı
Gaziantep’te öldüresiye dövülen bebeğin annesi konuştu
İstanbul'da Kuvvetli lodos! İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz'dan önemli açıklamalar
Gaziantep'te bebeğini döven baba tutuklandı
Türkiye bu iki olayı konuştu! Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili hakkında flaş gelişme: Aynı yerde...
Türkiye ile İran arasında bir ilk: Doğal gazda yeni dönem başlayacak
İstanbul'u lodos vurdu! Çatı ile beraber uçtular... Vatandaşlar gözlerine inanamadı...
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor, asgari ücret pazarlığı başlıyor: İşte asgari ücret için beklenen zam oranı
Millet İttifakı ile ilgili flaş iddia: 'Abdullah Gül için görevlendirildi'
DEVA Partili Metin Gürcan'ın askeri ve siyasi casusluk yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı
FETÖ'de yeni bir kavram daha ortaya çıktı: Nöbetçi imamlık!
FETÖ'cü Enes Kanter ABD vatandaşlığına geçti: Soyadı artık 'Freedom'
Deniz taştı yollar kapandı: Suyun evlere girmesine ramak kaldı
Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması geldi! 'Gündemin gereğini yapacağız'
MSB'den F-35 açıklaması! 2022'de ABD'de yapılacak
Bahçeli: Mansur Yavaş bundan sonra dikkat etsin, arkasında bir ülkücü nefes var!
Motorine yapılan 44 kuruş indirim pompaya yansıyacak!

Motorine yapılan 44 kuruş indirim pompaya yansıyacak!

Meteoroloji, 67 ile hava durumu uyarısı yaptı

Meteoroloji, 67 ile hava durumu uyarısı yaptı

Görüntü sızdı! F-35'in düştüğü an

Görüntü sızdı! F-35'in düştüğü an

Pizzasından bir dilim alan arkadaşına öyle bir şey yaptı ki...

Pizzasından bir dilim alan arkadaşına öyle bir şey yaptı ki...

Karısını kıskandı, işlediği cinayetin romanını yazdı!

Karısını kıskandı, işlediği cinayetin romanını yazdı!

Lodos mağdurları müjde! Tazminat alabilirsiniz!

Lodos mağdurları müjde! Tazminat alabilirsiniz!