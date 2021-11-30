  • USD: 12,94 - 12,96
  • EURO: 14,68 - 14,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa günü yükselişle tamamladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,05 değer kazanarak günü 1.809,65 puandan tamamladı.

Ekleme: 30.11.2021 - 18:27 Güncelleme: 30.11.2021 - 18:29 / Editör: Ozge Selin
Borsa günü yükselişle tamamladı!
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,86 puan artarken toplam işlem hacmi 35,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,14 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 6,96 ile spor oldu.

Analistler, halihazırda seyahat kısıtlamalarına neden olan Omicron varyantının olası kapanmaları beraberinde getirebileceği endişelerinin küresel ekonomiye ilişkin riskleri artırdığını belirterek, mevcut aşıların yeni varyanta etkisine dair yapılan farklı açıklamaların da piyasalarda oynaklığa neden olduğunu söyledi.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporunun piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
CHP'li Başkan belediyeyi batakhaneye çevirmiş: Cinsel istismardan yargılanıyordu rüşvetten gözaltında
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
HDP'li vekil Garo Paylan ile fotoğrafı ortaya çıktı! Dağa kaçırılmadan 5 ay önce...
CHP''li Kılıçdaroğlu'nun TRT yalanı elinde patladı!
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı! Gündemde asgari ücret var
Azerbaycan'da düşen askeri helikopterden kahreden haber: 14 şehit, 2 yaralı
ABD'den sonra enflasyonda bir rekor da Avro Bölgesi'nde kırıldı: Son 25 yılın zirvesine çıktı
Gaziantep’te öldüresiye dövülen bebeğin annesi konuştu
İstanbul'da Kuvvetli lodos! İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz'dan önemli açıklamalar
Gaziantep'te bebeğini döven baba tutuklandı
Türkiye bu iki olayı konuştu! Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili hakkında flaş gelişme: Aynı yerde...
Türkiye ile İran arasında bir ilk: Doğal gazda yeni dönem başlayacak
İstanbul'u lodos vurdu! Çatı ile beraber uçtular... Vatandaşlar gözlerine inanamadı...
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor, asgari ücret pazarlığı başlıyor: İşte asgari ücret için beklenen zam oranı
Millet İttifakı ile ilgili flaş iddia: 'Abdullah Gül için görevlendirildi'
DEVA Partili Metin Gürcan'ın askeri ve siyasi casusluk yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı
FETÖ'de yeni bir kavram daha ortaya çıktı: Nöbetçi imamlık!
FETÖ'cü Enes Kanter ABD vatandaşlığına geçti: Soyadı artık 'Freedom'
Deniz taştı yollar kapandı: Suyun evlere girmesine ramak kaldı
MSB: 1'i kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı
Motorine yapılan 44 kuruş indirim pompaya yansıyacak!

Motorine yapılan 44 kuruş indirim pompaya yansıyacak!

Meteoroloji, 67 ile hava durumu uyarısı yaptı

Meteoroloji, 67 ile hava durumu uyarısı yaptı

Görüntü sızdı! F-35'in düştüğü an

Görüntü sızdı! F-35'in düştüğü an

Pizzasından bir dilim alan arkadaşına öyle bir şey yaptı ki...

Pizzasından bir dilim alan arkadaşına öyle bir şey yaptı ki...

Karısını kıskandı, işlediği cinayetin romanını yazdı!

Karısını kıskandı, işlediği cinayetin romanını yazdı!

Lodos mağdurları müjde! Tazminat alabilirsiniz!

Lodos mağdurları müjde! Tazminat alabilirsiniz!