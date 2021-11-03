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Üç Kuruş Dizisi Kartal Kimdir? Uraz Kaygılaroğlu Kimdir?

Çoğu kişi tarafından heyecanla beklenen Üç Kuruş dizisinin yayın hayatına girmesiyle oldukça beğenildi. Dizinin hemen ardından en çok merak edilen isim ise Uraz Kaygılaroğlu oldu. Peki, Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Uraz Kaygılaroğlu nereli? Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi kimdir? İşte merak edilenler…

Ekleme: 3.11.2021 - 19:09 Güncelleme: 3.11.2021 - 19:18 / Editör: Ozge Selin
Üç Kuruş Dizisi Kartal Kimdir? Uraz Kaygılaroğlu Kimdir?
Dizi sezonunun açılmasıyla birçok dizi gündeme gelerek reyting rekorları kırmaya başladı. Geçtiğimiz gün ekranlara gelen Üç Kuruş dizisi ise heyecanla beklenen yapımlar arasındaydı. Üç Kuruş dizi yayınlandığı gün reyting rekorları kırarak büyük ilgi topladı. İzleyiciler hayranlıkla izledikleri dizinin ilk bölüm finalinden sonra merakla dizinin oyuncularını araştırmaya başladı.

Üç kuruş dizisi kartal rolü için Uraz Kaygılaroğlu'nu tercih ettiğinden beri gözler ünlü oyuncunun üzerindeydi. Dizi ekranlara geldikten sonra ise Uraz Kaygılaroğlu kimdir ve Uraz Kaygılaroğlu boyu oldukça merak edilen sorular arasında yer aldı. Uraz Kaygılaroğlu kimdir ve Uraz Kaygılaroğlu dizileri için daha detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız yazımızın devamını takip edebilirsiniz.




Uraz Kaygılaroğlu Kimdir?


Son zamanlarda Üç Kuruş dizisiyle gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu 30 Haziran 1987'de dünyaya geldi. Uraz Kaygılaroğlu nereli sorusu da oldukça merak edilmektedir. Aslen Balıkesirli olan ünlü oyuncu İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Birçok hayranı bulunması nedeniyle Uraz Kaygılaroğlu kimdir sorusu oldukça merak edilmektedir.
Kariyerinin başlangıcını Show Tv' de yayınlanan Pis Yedili dizisiyle yapmıştır. Bu diziden sora tanınan ve sevilen Kaygılaroğlu daha sonrasında Fox Tv yapımı olan Harem adlı dizide rol almıştır. Şöhret basamaklarını yavaş yavaş tırmanarak TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye isimli diziye geçiş yapmıştır. Arada birkaç yarışma programı sunuculuğu deneyimi de bulunmaktadır.
Ardından yine aynı kanalda Yedi Güzel Adam ve Baba Candır dizilerinde yer almıştır. Baba Candır dizisi hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de oldukça tanınmasına olanak sağlamıştır. Arda çeşitli rollerle görsek de Ege'nin Hamsisi ve Sefirin Kızı dizilerinde canlandırdığı rollerle kariyerinde büyük ilerleme kaydetmiştir. Bir yandan oynadığı sinema filmleri herkes tarafından sevilen ve hayranlık duyulan bir oyuncu haline gelmesine oldukça fayda sağlamıştır.





Uraz Kaygılaroğlu Boyu ve Kilosu



Uraz Kaygılaroğlu kilo vermesi sebebiyle de çoğu kişi tarafından merak edilmektedir Uraz Kaygılaroğlu 1.88 boyunda ve 75 kilodur. Uraz Kaygılaroğlu boyu genellikle en merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Uraz Kaygılaroğlu nasıl zayıfladı diye merak edenler için kendisi diyetisyen kontrolünde sağlıklı ve dengeli beslenerek kilo verdiğini açıklamıştır. Aynı zamanda düzenli spor yaparak da kilosunu koruduğunu belirtmiştir. Bu haline inanmayanlara ve mide küçültme ameliyatı olduğunu iddia eden kişilere her şeyden azar azar yiyerek ve düzenli egzersizle verdiğini açıklamıştır. Herhangi bir cerrahi işlem uygulanmadığını ve uzman bir diyetisyenden yardım aldığını da eklemiştir.



Uraz Kaygılaroğlu Sevgilisi Kimdir?



2014 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Melis İşiten ile evlenmiştir. Bu evliliklerinden bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi kimdir? Daha sonra boşanan çiftin çocuklarıyla olan bağları sosyal medyada oldukça gündeme gelen konular arasındaydı. Bir zamanlar Berrak Tüzünataç'la görüntülenmesine rağmen sevgili iddialarını reddetmişlerdir. Uraz Kayılaroğlu şimdilerde ise sevgilisinin olmadığını belirtmektedir.




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