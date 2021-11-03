Midye Zararlı Mı? Midye Kaç Kalori
Midye seveninin ve sevmeyeninin çok olduğu deniz ürünlerinden birisidir. Özellikle midye zararlı mı ve midye kaç kalori gibi sorular çoğu kişinin aklını karıştırmaktadır. Peki, midye zararları nelerdir? Midye kaç kalori? Midye faydaları nelerdir? Midye nasıl tüketilmeli? İşte merak edilenler…
Genellikle midye dolma tüketen çoğu kişinin aklında soru işaretleri bulunmaktadır. Midye konusunda yapılan kafa karıştırıcı açıklamalar midye zararlı mı sorusunu akıllara getirmektedir. Midyenin içinde cıva gibi ağır metallerin bulunduğu söylenmektedir. Bu sebeple aşırı derecede midye tüketildiğinde midye zehirlenmesi ortaya çıkacaktır.
Deniz altında bulunan ağır metaller özellikle midyeler tarafından emilmektedir. Bu sebeple midye ne kadar tüketilmeli sorusunun yanında oldukça merak edilen konulardan biriside midye zararları olacaktır. Midye zararlı mı ve midye ne kadar tüketilmeli gibi sorularınızın cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.
Midye Zararları Nelerdir?
Midyenin vücuda büyük olumsuz etkileri bulunmamaktadır. Sanıldığının aksine sadece aşırı tüketimi sonucu midye vücutta olumsuz etkiler yaratır. Midye zararları için özellikle şu maddelere dikkat edilmesi gerekmektedir.
- Kirli denizlerde biriken atıklar midyenin içine girebilmektedir.
- Midye bozulmadan taze bir şekilde yenilmelidir.
- İçinde bulunan zararlı metaller sebebiyle metal zehirlenmesi ortaya çıkabilmektedir.
- Midyenin temiz olup olmadığına dikkat edilmelidir.
- Midye ayıklarken temizlik kurallarına dikkat edilmelidir.
Midye Kaç Kalori?
Midye çoğu kişinin severek tükettiği bir yiyecektir. Bu sebeple özellikle kilo kontrolü sağlamak isteyen kişiler midye kaç kalori sorusunun cevabını oldukça merak etmektedir. Midyenin 100 gramında yaklaşık 87 kalori bulunmaktadır. 1 adet midye dolma ise yaklaşık 30 kalori civarındadır.
Midye Kadınlara Zararlı Mı?
Midye genellikle denizdeki çöplerden beslendiği için içinde bazı pislikler barındırabilir. Fakat sanılanın aksine midyenin kadınlar üzerinde ayrı bir zararı bulunmamaktadır. Fakat cinsel bozukluk, karaciğer rahatsızlıkları, böbrek yetmezliği gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca midye sıcak ortamda tutulmamalıdır. Çünkü bakteri üremesine neden olabilmektedir.
Midyenin Taze Olduğu Nasıl Anlaşılır?
Midye seçimi yapılırken özellikle dikkat edilmesi gereken konular bulunmaktadır. Her görülen midyenin alınmaması ve incelenmesi gerekmektedir. Midye nasıl seçilir sorusuna cevap olarak öncelikle soluk renkli olanlar tercih edilmemelidir.
Midyenin Faydaları Nelerdir?
Midye içinde bulunan vitaminler ve mineraller açısından önemli bir besindir. Bol miktarda protein içermesi ve A vitamini bulundurması Magnezyum ve selenyum açısından oldukça faydalıdır. İçindeki omega-3 yağları sayesinde cildi koruyarak fayda sağlar. Metabolizmayı çalıştırmaya da yarar sağlar. Midye faydaları nelerdir? Genellikle midye dolmanın zararlı olduğunu düşünmektedir. İçinde bulunan ağır metaller sebebiyle çok fazla yenildiğinde zararlı olabilen midye normal bir şekilde tüketilirse A vitamini ve protein açısından fayda bile sağlayabilir.
Midye Ne Kadar Tüketilmeli?
Çoğu kişi ne kadar midye yediğini söylerken uçuk rakamlar söylemektedir. Tek seferde çok fazla midye yemek sağlık açısından oldukça zararlıdır. Midye ne kadar tüketilmeli sorusu için en fazla 10 tane yenilmesi tavsiye edilmektedir. Hassas bünyeye sahip kişilerin tüketmemesi veya bir doktora danışarak yemesi tavsiye edilmektedir. Aksi takdirde midye zehirlenmesi oluşabilir. Bulantı, kusma, ateş gibi rahatsızlıklar midye yenildikten sonra ortaya çıkıyorsa acilen bir doktora görünmeniz gerekmektedir.