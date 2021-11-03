Kramp Neden Olur? Kramp Nasıl Geçer?

Kramp Nedir?



Kramp Neden Olur?



Krampa Yol Açan Hastalıklar Nelerdir?



Kramp Nasıl Geçer?



Kramp Sancılarının Etkisini Azaltmak İçin Ne Yapılmalı?



Kasların istemsiz kasılmaları olarak adlandırılan, birçok insanın günlük hayatında karşılaştığı bir durumdur. Bazı insanlar doğal olarak bunun geçmesini beklese de, bazıları panikleyebilir. Krampların sık görülmesi çeşitli sağlık sorunlarına işaret edebilir. Krampların sebebini ortaya çıkarmak ve gerekirse tedavi planı geliştirmek önemlidir. Peki? Krampların altında pek çok sorun yatabilir. Krampa yol açan sağlık sorununu bulmak için mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Ancak biz şimdilik sizler için krampın neden olduğunu ve nasıl geçebileceğini yazdık.Kramplar yaş, boy ve kilo fark etmeksizin herkes tarafından görülebilen bir kas kasılma durumudur. Kramplar birçok insanın birkaç saniye içinde paniğe kapılmasına neden olabilir. Krampların paniğe yol açmasının en büyük nedeni saniyeler veya dakikalar kısa bile olsa istenmeden olur ve geçen süre içinde durdurulamaz. Kramplar sadece zihin uyanıkken ortaya çıkmaz, aynı zamanda uyku sırasında vücudun farklı bölgelerinde de ortaya çıkar ve şiddeti uykuyu bölebilir. Yüzme sırasında oluşabilecek kramplar tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Yaşamın her saniyesinde kramp şeklinde ağrı yaşamak, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.Krampları veya kas kramplarını tek bir nedene bağlamak yanlıştır. Vücut kramplarının birçok nedeni vardır. Bazen gün içinde çok uzun süre ayakta durmak geceleri bacak kramplarına, yani kas kasılmasına neden olabilir. Bazen sebepsiz yere kolda kramplar görülebilir. Spastik ağrı, kas ve sinir rahatsızlıkları olarak tanımlanır. Kramplar veya kas krampları genellikle kısa sürelidir, ancak bazı durumlarda uzun süreli kas krampları oluşabilir. En yaygın ve kapsamlı nedenler gerginlik, stres, vitamin eksikliği, ani egzersiz ve yorgunluktur ancak uzun süreli kramplar bazı hastalıkların habercisidir. 7-70 yaş arası herkes kramp görebilir ve genellikle baldırda bacağın arka kısmında görülür. Kaslarda azalan enerji veya enerji tüketen kaslar bu duruma neden olabilir. Günlük hayatta gerilim ve stres anlarının yanı sıra mutlu anların aşırı heyecanı mide krampları şeklinde geri dönecektir. Kasların temel amacı esneklik sağlamaktır. Kasların beyindeki kaslara gönderdiği gevşeme sinyali egzersiz sırasında kaslara zamanında ulaşmazsa veya egzersiz sırasında kaslar kasılır ve gevşemezse, vücutta spastik ağrının sıkışmasına neden olur.Kramp ağrısı esas olarak bacağın arkasındaki baldırda görülür. Gün içinde aşırı ayakta kalma süresi ve genetik yatkınlığın payı nedeniyle baldır kramplarının nedeni varisli damarlar gibi görünmektedir.Tiroid hastalıkları iki tipe ayrılır: hipertiroidizm ve hipotiroidizm. Hipertiroidizm çok fazla tiroid hormonu anlamına gelirken, hipotiroidizm daha az anlamına gelir. Tiroid hastalığının yaygın semptomları arasında kas krampları bulunur.Bağışıklık sistemini koruyan ve güçlendiren ve vücudun normal dengesini sağlayan vitaminlerin eksikliği ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Vitamin eksikliği birçok soruna neden olabilir. Kasların kasılıp gevşememesinin nedenlerinden biri de vücudun kasları besleyecek kadar vitamin almamasıdır. Bu nöbetlere neden olabilir.Hamilelik sırasında kilo alımı nedeniyle, kadınlar hareket kısıtlamaları yaşayacaklardır. Hamilelik sırasında kilo alımı vücut dengesinde değişikliklere neden olabilir. Bu süreçte sıklıkla yapılan egzersizler özellikle bacak kramplarını önleme özelliğidir.Gerginlik ve stres birçok hastalığın ana nedeni olarak tanımlanmaktadır. Bu duyumlar kasta oluşacak kasılmada olumlu rol oynar ve kasın istem dışı kasılmasına neden olabilir. Bu aynı zamanda yüksek heyecan ve panik dönemleri için de geçerlidir. Bu süreçte sakin olun ve kas kasılmasını önlemek için zihninizi gevşeten bazı aktiviteler yapın.Diyabetin en yaygın belirtileri ayak tabanlarında yanma hissi ve sık idrara çıkmadır. Ancak kan şekerinin neden olabileceği kas kasılmaları nöbetlere neden olabilir. Bu nedenle yüksek kan şekeri veya düşük kan şekeri kramp ağrısına neden olabilir.Ortalama olarak insan vücudunun %60'ı sudan oluşur. Su, organların korunması ve işlevlerinin sürdürülmesi için gereklidir. Kasların gevşemesi için sıvı ve elektrolitlere ihtiyacı vardır. Vücut sıvılarının ve elektrolitlerinin kaybı, böbrek hastalığının habercisidir. Sonuç olarak, kramplar meydana gelir.Gün içinde yapılan ani egzersizler kol ve bacaklarda kramp ve ağrıya neden olabilir. Kaslar hareketliliği sağlamadan önce beyindeki kaslara gevşeme sinyalleri gönderir. Ani hareketten gelen sinyalin gecikmesi, gergin ancak gevşemeyen kasların kramp şeklinde ağrı şeklinde dönmesini sağlayacaktır.Spastik ağrı cerrahi müdahale için uygun değildir. Klinik muayene sonucunda doktor tavsiyesi ile bazı ilaçların ve kas gevşeticilerin kullanılması kramp ağrılarının derecesini azaltacaktır. Kramp girerken sakin olun, oturun veya yatın ve spazm etkisini kısa sürede ortadan kaldırmak için kas spazmına hafifçe masaj yapın. Kramplar veya kas krampları sırasında panik ve hiperaktivite ağrıyı artırabilir. Doktor tavsiyesi üzerine kas gevşetici merhemler kullanılabilir. Ilık su ile duş almak kasları gevşetir ve kasılmalarını engeller. Egzersiz sağlık için önemli bir yere sahiptir ancak yazın aşırı egzersiz geceleri baldır sırtında kas kramplarına neden olabilir. Yüzme sırasında, bacağın arkasındaki alt bacakta kramp ağrısı oluşabilir.-Kan şekerini dengeleyin-Masaj yapın-Düzenli beslenin-Ani hareketler yapmayın-Düzenli egzersizler yapın-Vitamin değeri yüksek sebze ve meyveler tüketin-Çok fazla ayakta kalmayın-Sinir ve stresten kaçının-Bol bol sıvı tüketin