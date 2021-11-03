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Korkunç patlamanın nedeni belli oldu!

İstanbul Pendik'te tüpün açık unutulduğu dairede yakılan sigara felakete neden oldu. Tüp sıkışması nedeniyle yaşanan patlama, tek katlı evi tuzla buza döndürdü. Çöken binanın içerisinde mahsur kalan Fevzi Tepe'nin vücudunda yanıklar oluştu, ağır yaralandı.

Korkunç patlamanın nedeni belli oldu!
Ekleme: 3.11.2021 - 12:41 Güncelleme: 3.11.2021 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
Korkunç patlamanın nedeni belli oldu!
Kaza İstanbul'un Pendik İlçesi'nde Fevzi Tepe'nin yaşadığı tek katlı müstakil evde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre mutfaktaki tüpün açık unutulması nedeniyle daire gaz doldu.

Tüpü açık unuttuğunu fark edemeyen Tepe, sigara yakınca büyük bir patlama yaşandı. Önce etrafı alevler sardı, ardından da patlamanın kuvvetine dayanamayan bina çöktü.

Vücudunda yanıklar oluşan Tepe, çöken binanın enkazı altında mahsur kaldı. Adeta savaş alanıan dönen sokaktaki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, enkaz altından çıkardıkları ağır yaralı Fevzi Tepe'yi ilk müdahalelerin ardından Kartal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tepe'nin yaşadığı evi adeta tuzla buza dönerken, çevredeki binalarda da küçük çaplı hasarlar meydana geldi.
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