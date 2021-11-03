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Beyaz Gazete
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Fransız medyasından SİHA itirafı!

Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin on yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldiğini yazdı.

Fransız medyasından SİHA itirafı!
Ekleme: 3.11.2021 - 16:43 Güncelleme: 3.11.2021 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
Fransız medyasından SİHA itirafı!
Le Figaro gazetesinin haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'etki alanını genişletmek' için Libya'da ve Karabağ'da başarı gösteren SİHA'ların satış sözleşmelerini artırdığı belirtildi.

Haberde, Türk SİHA'ların etkili ve savaş uçaklarından 20 kat ucuz olduğu belirtildi.

Bu SİHA'ların ilk dönemde terör örgütü PKK'ya karşı ve sınırların güvenliği için kullanıldığı ifade edilen haberde, Türk SİHA'ların 2016'da Suriye'de kullanılmasının sonucu sahadaki durumun değiştiği kaydedildi.

Haberde, SİHA'ların ayrıca son iki yılda Libya'da ve yakın zamanda Karabağ'da dengeleri değiştirdiği vurgulandı.

Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'ya satılmasının ve bu ülkenin Donbas'da bu SİHA'yı kullandığına ilişkin video yayımlamasının Rusya'nın tepkisine neden olduğu ifade edilen haberde, NATO'nun Polonya ve Letonya'nın Türk SiHA'larına ilgi duymasına temkinle yaklaştığı aktarıldı.

Fransız medyasından SİHA itirafı!
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