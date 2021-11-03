D Vitamini Faydaları Nelerdir? D Vitamini Nelerde Var?







D Vitamini Faydaları Nelerdir?



D Vitamini Eksikliği Nedenleri?



D Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

D Vitamini İçeren Besinler Nelerdir?

D vitamini insan sağlığı için oldukça önemlidir. Kemik sağlığı için gerekli olan kalsiyum D vitamini sayesinde oluşmaktadır. D vitamini güneş ışınlarından gelir ve bu sayede vücut tarafından emilir. D vitamini güneş ışınına bağlı olarak üretildiği için mevsime, saatlere ve cilde bağlı bir şekilde değişebilmektedir.D vitamini güneşe çıkarak kolayca alınabilmesine rağmen çoğu kişidebelirtilerine rastlanmaktadır. Bu sebeplesorusu da oldukça merak edilmektedir. Yaklaşık 1 afta boyunca güneş görürsek 50 günlük D vitamini eksikliğimizi karşılayabilmekteyiz.Fakat D vitamini sadece güneşten alınmamaktadır.rtaya çıktığı zaman D vitamini takviye edici ilaçlar doktorlar tarafından önerilmektedir. Ayrıcasayesinde detedavi edilebilmektedir.D vitamini faydaları açısından oldukça önemlidir. Özellikle kanser oluşumunu önleyerek vücuda katkı sağlar. Ruhsal problemler de D vitamini eksikliğinde görülebilir. Bu sebeple depresyon, anksiyete ve diğer zihinsel problemlere fayda sağlamaktadır. Kemik sağlığına oldukça fayda sağlamaktadır. Sedef hastalığı belirtilerini azaltması daarasında yer almaktadır.birçok sebep sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Güneş ışığı alamamakarasında yer almaktadır. D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini bulunduran yiyecekler tüketmemek D vitamini alımını sağlayamadığından D vitamini eksikliğine sebep olacaktır. Hamilelik veya artan kilolar sebebiyle de D vitaminine ihtiyaç duyulabilmektedir. Koyu ten rengine sahip kişiler de güneş ışığını az alacağından D vitamini eksikliğine neden olacaktır. Yaşlılık da aynı şekilde D vitamini eksikliğine sebep olan etmenler arasında yer almaktadır.D vitamini eksikliği meydana geldiğinde çoğu kişi bu durumu hemen fark edememektedir. Bu sebepleöğrenilerek bu durum giderilmeye çalışılmalıdır. Özellikle kapalı alanlarda yaşamak bu eksikliğin ilk nedenleri arasında yer almaktadır. Ayrıcaşu şekilde sıralanabilir;- Sürekli üşümek- Metabolizmanın yavaşlaması- Genel yorgunluk- Vücutta ağrı- Denge sorunları- Baş ağrısı- Ruhsal problemler- Tırnak kırılması- Saç dökülmesi- Eklemlerde oluşan ağrı- Uyku problemleriD vitamini genellikle balık, süt ve yumurtadan alınmaktadır. D vitamini nelerde bulunur sorusu için verilecek ilk cevap genellikle süt ve süt ürünleridir.r özellikle bu durumdan muzdarip kişiler tarafından merak edilmektedir. D vitamini eksikliği belirtileriniz ciddi boyutlardaysa mutlaka uzman bir doktora danışarak ilaç tedavisine başlamanız gerekmektedir. Fakat D vitamini dışardan desteklenebilecek seviyelerdeyse azı besinler bu duruma yardımcı olabilmektedir.Ayrıcaşu şekilde sıralanabilir;-Süt-Somon-Peynir-Yoğurt-Kefir-Tahıllı gıdalar- Mantarlar- Tereyağı-Ton balığı-Yumurta- Yeşil yapraklı sebzeler