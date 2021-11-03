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D Vitamini Faydaları Nelerdir? D Vitamini Nelerde Var?

D vitamini vücut açısından oldukça gerekli ve önemli bir vitamindir. D vitamini eksikliği belirtileri dikkate alınarak mutlaka takviyesi sağlanmalıdır. Peki, D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini faydaları nelerdir? D vitamini hangi yiyeceklerde bulunur? İşte merak edilenler…

Ekleme: 3.11.2021 - 20:43 Güncelleme: 3.11.2021 - 20:52 / Editör: Ozge Selin
D Vitamini Faydaları Nelerdir? D Vitamini Nelerde Var?
D vitamini insan sağlığı için oldukça önemlidir. Kemik sağlığı için gerekli olan kalsiyum D vitamini sayesinde oluşmaktadır. D vitamini güneş ışınlarından gelir ve bu sayede vücut tarafından emilir. D vitamini güneş ışınına bağlı olarak üretildiği için mevsime, saatlere ve cilde bağlı bir şekilde değişebilmektedir.
D vitamini güneşe çıkarak kolayca alınabilmesine rağmen çoğu kişide D vitamini eksikliği belirtilerine rastlanmaktadır. Bu sebeple D vitamini nelerde var sorusu da oldukça merak edilmektedir. Yaklaşık 1 afta boyunca güneş görürsek 50 günlük D vitamini eksikliğimizi karşılayabilmekteyiz.Fakat D vitamini sadece güneşten alınmamaktadır. D vitamini eksiliği ortaya çıktığı zaman D vitamini takviye edici ilaçlar doktorlar tarafından önerilmektedir. Ayrıca D vitamini bulunduran besinler sayesinde de D vitamini eksikliği belirtileri tedavi edilebilmektedir.




D Vitamini Faydaları Nelerdir?


D vitamini faydaları açısından oldukça önemlidir. Özellikle kanser oluşumunu önleyerek vücuda katkı sağlar. Ruhsal problemler de D vitamini eksikliğinde görülebilir. Bu sebeple depresyon, anksiyete ve diğer zihinsel problemlere fayda sağlamaktadır. Kemik sağlığına oldukça fayda sağlamaktadır. Sedef hastalığı belirtilerini azaltması da D vitamini faydaları arasında yer almaktadır.


D Vitamini Eksikliği Nedenleri?


D vitamini eksikliği birçok sebep sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Güneş ışığı alamamak D vitamini eksikliği nedenleri arasında yer almaktadır. D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini bulunduran yiyecekler tüketmemek D vitamini alımını sağlayamadığından D vitamini eksikliğine sebep olacaktır. Hamilelik veya artan kilolar sebebiyle de D vitaminine ihtiyaç duyulabilmektedir. Koyu ten rengine sahip kişiler de güneş ışığını az alacağından D vitamini eksikliğine neden olacaktır. Yaşlılık da aynı şekilde D vitamini eksikliğine sebep olan etmenler  arasında yer almaktadır.


D Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?


D vitamini eksikliği meydana geldiğinde çoğu kişi bu durumu hemen fark edememektedir. Bu sebeple D vitamini eksikliği belirtileri öğrenilerek bu durum giderilmeye çalışılmalıdır. Özellikle kapalı alanlarda yaşamak bu eksikliğin ilk nedenleri arasında yer almaktadır. Ayrıca D vitamini eksikliği belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

- Sürekli üşümek
- Metabolizmanın yavaşlaması
- Genel yorgunluk
- Vücutta ağrı
- Denge sorunları
- Baş ağrısı
- Ruhsal problemler
- Tırnak kırılması
- Saç dökülmesi
- Eklemlerde oluşan ağrı
- Uyku problemleri




D Vitamini İçeren Besinler Nelerdir?


D vitamini genellikle balık, süt ve yumurtadan alınmaktadır. D vitamini nelerde bulunur sorusu için verilecek ilk cevap genellikle süt ve süt ürünleridir. D vitamini nelerde var özellikle bu durumdan muzdarip kişiler tarafından merak edilmektedir. D vitamini eksikliği belirtileriniz ciddi boyutlardaysa mutlaka uzman bir doktora danışarak ilaç tedavisine başlamanız gerekmektedir. Fakat D vitamini dışardan desteklenebilecek seviyelerdeyse azı besinler bu duruma yardımcı olabilmektedir.
Ayrıca D vitamini bulunduran besinler şu şekilde sıralanabilir;
-Süt
-Somon
-Peynir
-Yoğurt
-Kefir
-Tahıllı gıdalar
- Mantarlar
- Tereyağı
-Ton balığı
-Yumurta
- Yeşil yapraklı sebzeler


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