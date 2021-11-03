Baş Dönmesi Neden Olur? Baş dönmesi Nedenleri

Baş Dönmesi Nedir?

Baş Dönmesi Neden Olur?







Baş Dönmesi Tedavisi



Baş Dönmesine Ne İyi Gelir?

Baş dönmesi genellikle çoğu kişinin başına gelmiş rahatsız edici bir durumdur. Baş dönmesi dengesizlik ve sersemlik belirtileriyle beraber ortaya çıkmaktadır.i altında birçok sebep bulunmaktadır: Bu nedenledikkatle incelenmelidir. Baş dönmesi tek başına bir hastalık sayılmamaktadır. Genellikle vücut tarafından verilen bir uyarıdır. Baş dönemsinin altında bazı sağlık problemleri yatabilmektedir. Bu nedenle baş dönmesi yaşandıktan sonra mutlaka alanında uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir. Genellikle baş dönmesi çok ciddi sebeplerde dolayı meydana gelmez. Çoğu kişi baş dönmesi yaşadığında oldukça endişelenmektedir. Bu sebeple sakin kalmaız ve düşmeyeceğinizden emin olduğunuz bir yere oturmanız en iyi karar olacaktır.veiçin yazımızın devamını okuyabilirsiniz.Baş dönmesi baygınlık şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. Etrafa baktığınızda etrafın döndüğünü görmek, dengeyi sağlayamamak önemliarasında yer almaktadır. Ayrıca baş dönmesi vertigo hastalığından da kaynaklanabilir. Baş dönmesi ile vertigo arasında bazı farklar bulunmaktadır. Özellikle vertigo hastalığında nesnelerin döndüğünü hissedersiniz. Baş dönmesinde genelde baygınlık ve halsizlik meydana gelebilir. Baş dönmesi mideyi etkileyerek bulantıya ve kusmaya da sebep olabilmektedir. Anide yataktan kalkmak gibi hareketler sonucunda da sık sık baş dönmesi görülmektedir. Çok şiddetli ve sık sık tekrarlayan baş dönmesine sahipseniz mutlaka bir doktora başvurmanız tavsiye edilmektedir.Baş dönmesi genellikle migren kaynaklı ortaya çıkmaktadır. Alkol veya bazı ilaçların yan etkileri dearasında yer almaktadır. Genellikle kulakla alakalı problemler de baş dönmesine sebep olmaktadır. Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran çoğu kişiye vertigo teşhisi konulmaktadır. Vertigo iç kulaktaki dengenin sağlanamaması sonucu ortaya çıkmaktadır. Ani hareketler sonucunda bu rahatsızlık daha çok ortaya çıkmaktadır. Meniere hastalığı da baş dönesine ve vertigoya sebep olabilmektedir. Kulak çınlaması ve ani baş dönmeleri bu hastalığın belirtileri arasında yer almaktadır. İç kulakta oluşan problemler sonucunda Meniere hastalığı ortaya çıkabilmektedir. Ayrıcaarasında şu maddeler de bulunmaktadır;-Orta kulak iltihapları-İşitme kaybı-İç kulak zarlarının yırtılması- Orta kulak iltihapları- Kan şekerinin aniden düşmesi- Anksiyete-Kalp hastalıkları-Susuzluk-Sıcak çarpması- Aşırı spor-Yol tutmasıBaş dönmesi genellikle anlık olarak gelir. Yarım sat içerisinde kendiliğinden geçmektedir. Fakat baş dönmesi belirtileri kronik bir duruma gelirse ve şiddeti artarsaiçin alanında uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir.için birçok yöntem bulunmaktadır. Altta yatan nedene göre doktor tarafından verilecek karara göre uygulanır. Genellikle serum veya hap şeklindeki ilaçlarla müdahale edilmektedir. Daha ciddi durumlarda ise cerrahi işlemlere başvurulmaktadır.Baş dönmesi meydana geldiğinde hemen bir yere oturulmalıdır. Dengesizlik sonucunda düşerek kendinize zarar verememeniz açısından bu durum oldukça önemlidir. Baş dönmesine ne iyi gelir sorusu için söylenecek ilk cevap dinlenmek ve ayakları yüksek bir yastıkla desteklemek olacaktır. Böylecehafifleyecektir. Ayrıca evde yapacağınız basit yöntemlerlehafifletilebilir. İştesorusuna diğer cevaplar;- Bal- Zencefil- Nane- Limon- Kabak çekirdeği- Ayran