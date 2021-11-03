Baş Dönmesi Neden Olur? Baş dönmesi Nedenleri
Baş dönmesi zaman zaman çoğu kişinin başına gelen rahatsızlık verici bir durumdur. Baş dönmesi oluştuğunda duruma ve şiddeti gözlemlenmeli ve buna göre hareket edilmelidir. Peki, baş dönmesi belirtileri nelerdir? Baş dönmesi neden olur? İşte baş dönmesi tedavisi ve diğer merak edilenler…
Baş dönmesi genellikle çoğu kişinin başına gelmiş rahatsız edici bir durumdur. Baş dönmesi dengesizlik ve sersemlik belirtileriyle beraber ortaya çıkmaktadır. Baş dönmesi nedenleri altında birçok sebep bulunmaktadır: Bu nedenle baş dönmesi belirtileri dikkatle incelenmelidir. Baş dönmesi tek başına bir hastalık sayılmamaktadır. Genellikle vücut tarafından verilen bir uyarıdır. Baş dönemsinin altında bazı sağlık problemleri yatabilmektedir. Bu nedenle baş dönmesi yaşandıktan sonra mutlaka alanında uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir. Genellikle baş dönmesi çok ciddi sebeplerde dolayı meydana gelmez. Çoğu kişi baş dönmesi yaşadığında oldukça endişelenmektedir. Bu sebeple sakin kalmaız ve düşmeyeceğinizden emin olduğunuz bir yere oturmanız en iyi karar olacaktır. Baş dönmesi nedenleri ve baş dönmesi belirtileri için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.
Baş Dönmesi Nedir?
Baş dönmesi baygınlık şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. Etrafa baktığınızda etrafın döndüğünü görmek, dengeyi sağlayamamak önemli baş dönmesi belirtileri arasında yer almaktadır. Ayrıca baş dönmesi vertigo hastalığından da kaynaklanabilir. Baş dönmesi ile vertigo arasında bazı farklar bulunmaktadır. Özellikle vertigo hastalığında nesnelerin döndüğünü hissedersiniz. Baş dönmesinde genelde baygınlık ve halsizlik meydana gelebilir. Baş dönmesi mideyi etkileyerek bulantıya ve kusmaya da sebep olabilmektedir. Anide yataktan kalkmak gibi hareketler sonucunda da sık sık baş dönmesi görülmektedir. Çok şiddetli ve sık sık tekrarlayan baş dönmesine sahipseniz mutlaka bir doktora başvurmanız tavsiye edilmektedir.
Baş Dönmesi Neden Olur?
Baş dönmesi genellikle migren kaynaklı ortaya çıkmaktadır. Alkol veya bazı ilaçların yan etkileri de baş dönmesi nedenleri arasında yer almaktadır. Genellikle kulakla alakalı problemler de baş dönmesine sebep olmaktadır. Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran çoğu kişiye vertigo teşhisi konulmaktadır. Vertigo iç kulaktaki dengenin sağlanamaması sonucu ortaya çıkmaktadır. Ani hareketler sonucunda bu rahatsızlık daha çok ortaya çıkmaktadır. Meniere hastalığı da baş dönesine ve vertigoya sebep olabilmektedir. Kulak çınlaması ve ani baş dönmeleri bu hastalığın belirtileri arasında yer almaktadır. İç kulakta oluşan problemler sonucunda Meniere hastalığı ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca baş dönmesi nedenleri arasında şu maddeler de bulunmaktadır;
-Orta kulak iltihapları
-İşitme kaybı
-İç kulak zarlarının yırtılması
- Orta kulak iltihapları
- Kan şekerinin aniden düşmesi
- Anksiyete
-Kalp hastalıkları
-Susuzluk
-Sıcak çarpması
- Aşırı spor
-Yol tutması
Baş Dönmesi Tedavisi
Baş dönmesi genellikle anlık olarak gelir. Yarım sat içerisinde kendiliğinden geçmektedir. Fakat baş dönmesi belirtileri kronik bir duruma gelirse ve şiddeti artarsa baş dönmesi tedavisi için alanında uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir. Baş dönmesi tedavisi için birçok yöntem bulunmaktadır. Altta yatan nedene göre doktor tarafından verilecek karara göre uygulanır. Genellikle serum veya hap şeklindeki ilaçlarla müdahale edilmektedir. Daha ciddi durumlarda ise cerrahi işlemlere başvurulmaktadır.
Baş Dönmesine Ne İyi Gelir?
Baş dönmesi meydana geldiğinde hemen bir yere oturulmalıdır. Dengesizlik sonucunda düşerek kendinize zarar verememeniz açısından bu durum oldukça önemlidir. Baş dönmesine ne iyi gelir sorusu için söylenecek ilk cevap dinlenmek ve ayakları yüksek bir yastıkla desteklemek olacaktır. Böylece baş dönmesi belirtileri hafifleyecektir. Ayrıca evde yapacağınız basit yöntemlerle baş dönmesi belirtileri hafifletilebilir. İşte baş dönmesine ne iyi gelir sorusuna diğer cevaplar;
- Bal
- Zencefil
- Nane
- Limon
- Kabak çekirdeği
- Ayran