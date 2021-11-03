Ahmet Davutoğlu: Osman Kavala serbest kalacak

2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı olaylarını finanse ettiği gerekçesiyle tutuklu olan iş adamı Osman Kavala'nın yargılanmasına devam ediliyor.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Osman Kavala’nın tutukluluk haliyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Kavala'ya yönelik başlayan Soros tartışmasına ilişkin konuşan Davutoğlu, Kavala'nın serbest bırakılacağını söyledi.30 KASIM CİVARINDA...Kavala’nın serbest bırakılacağına dair öngörüsünü paylaşan Davutoğlu, tarih de vererek “30 Kasım civarında yine bir kahramanlık hikayesi üretilebilirse üretilecek. Bu sefer Kavala serbest bırakılarak kurtulmaya çalışılacak.” ifadelerini kullandı.