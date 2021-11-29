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Yurt binası çatısında yangın!

Rize'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yeşilçay Erkek Ögrenci Yurdu çatısında yangın çıktı. Öğrencilerin tahliye edildiği yurt binasının çatısındaki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ekleme: 29.11.2021 - 20:06 Güncelleme: 29.11.2021 - 20:09 / Editör: Ozge Selin
Yurt binası çatısında yangın!
Saat 18.00 sıralarında Rize'nin İslampaşa Mahallesi'nde KYK Yeşilçay Erkek Ögrenci Yurdu çatısında, tadilat sırasında yangın çıktı. Alevleri fark eden öğrenci ve görevliler itfaiye ekiplerine haber verdi.

5 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN
Yangın yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve 112 acil sağlık ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, öğrencilerin tahliye edildiği 5 katlı yurt binasının çatı katındaki alevlere müdahaleye başladı.

'LODOSUN ETKİSİYLE ALEVLER YAYILDI'
Yurt binasıne gelerek yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, 'Yurt binasının çatı katında yangın çıktı. Orada bir tadilat vardı. Yangının o sırada çıktığı tahmin ediliyor. Öğrencilerimiz tahliye edildi. Lodosun etkisiyle alevler yayıldı. Ekiplerimiz alevlere müdahale ediyor. Kısa sürede söndüreceğimizi umuyorum' dedi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ
Öğrenciler de ‘yangın var' çağrıları üzerine yurt binasını tahliye ettiklerini belirterek, korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi.


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