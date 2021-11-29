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Tekirdağ'da deniz şehre taştı!

Tekirdağ'da fırtınada kıyıya vuran dalgalarla sahil, sular altında kaldı. Gördükleri manzara karşısında şoke olan vatandaşlar, tsunamiyi andıran görüntüleri çekmek için telefonlarına sarıldı.

Ekleme: 29.11.2021 - 18:47 Güncelleme: 29.11.2021 - 18:49 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ'da deniz şehre taştı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra etkili olan lodos Tekirdağ’ı adeta yıktı geçti.

SAHİL SULAR ALTINA KALDI

Denizde oluşan dev dalgalar, merkez Süleymanpaşa ilçesinde adeta tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıkardı. Marmara Denizi’nden kıyıya vuran dalgalarla sahil alanı, sular altında kaldı. Alandan geçmek isteyen vatandaşlar araçlarıyla geri dönerken, meraklı vatandaşlar da telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar, Tekirdağ’da ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştıklarını ifade ettiler.



"ADETA GEMİLER KARAYA ÇIKACAK"

Kuryelik yapan Harun Kaya, gördüğü manzara karşısında şok olduğunu ifade ederek, “Afet doğal afet. Tekirdağ’da bu kadarını görmedim. Allah sonumuzu hayır etsin. Ben de buraya yemek getirdim ama gördüğüm şey ilginç. İlk defa Tekirdağ’da bu kadarını görüyorum. Şuraya bir baksanıza. İlerleyen saatlerde artar mı artmaz mı? Fazlada durmamak lazım, ne olur ne olmaz. Yani marinaya baktım şimdi, oranın suyu da yükselmiş. Adeta gemiler karaya çıkacak” dedi.

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