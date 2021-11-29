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Özcan ve Karaca için karar günü!

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, MYK tarafından “uyarı” talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında karar vermek üzere bugün toplanacak.

Özcan ve Karaca için karar günü!
Ekleme: 29.11.2021 - 09:12 Güncelleme: 29.11.2021 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Özcan ve Karaca için karar günü!
İki başkan, bir önceki toplantıda savunmalarını yapmıştı. Bugünkü toplantıda kararın çıkması bekleniyor. Özcan, konuk olduğu bir programda, tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili anısını anlatmış, tepkiler üzerine özür dilemişti. Karaca'nın da telefonda bir vatandaşa küfür ettiği iddia edilmişti. CHP Tüzüğü'ne göre disiplin cezaları “uyarma”, “kınama”, “geçici çıkarma” ve “kesin çıkarma”dan oluşuyor.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da disipline sevk edilmişti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözleri için 'gaf' deyip ve özür dilediğini hatırlatmış, 'Sosyal medya programdan bana yakışmayan gaf yaptım özür diledim zaten. Ama beni buraya getiren sürecin gaf almadığını biliyorum. Sığınmacılarla ilgili çıkışlarım 15 Temmuz'un asıl mimarinin ABD olduğunu söyledim bu rahatsızlık yarattı. linç kampanyası oldu' demişti.

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un kötü yönetildiğini söyleyen taraftarla tartıştığı ve küfür ettiği iddia edilen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da YDK tarafından verilecek karara saygı duyacağını belirtmişti. 25 Ekim'de savunma veren Karaca, 'Olayın 7 ay öncesi var. Telefonla kayıt yapıyor organize bir şey var burada. YDK'ya sözlü savunma yaptım vereceği karara saygı duyacağım' demişti.
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