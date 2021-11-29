Mehmet Sevigen CHP’den ihraç edildi!

Gelen son dakika haberine göre CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen, alınan kararla partisinden ihraç edildi.

Mehmet Sevigen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “helalleşme” açıklamalarıyla parti tüzüğünü ihlal ettiğini belirterek; “Disipline verilerek ihraç edilmeli. Açıkça FETÖ ve PKK'ya göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu, CHP'nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesi yok, koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey'in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk'ten fazla genel başkanlık yaptı” demişti.