Japonya'da 6.5 büyüklüğünde deprem
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGC) Japonya’nın Izu Adaları’nın yaklaşık 20 km açıklarında, Pasifik Okyanusu'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Avustralya meteoroloji Servisi ise depremden sonra tsunami tehlikesi olmadığını belirtti.
Güney Amerika ülkesi Peru'da dün 7.5'lik depremin ardından bugün de Japonya'dan deprem haberi geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGC) Japonya'nın Izu Adaları'nın yaklaşık 20 km açıklarında, Pasifik Okyanusu'nda deprem meydana geldiğini açıkladı.
6.4 büyüklüğündeki deprem yerin 10 km derinlikte gerçekleşti.
Avustralya meteoroloji Servisi ise depremden sonra tsunami tehlikesi olmadığını belirtti.