Istanbul Bogazi Trafige Kapatildi

Meteoroloji Genel Müdürlügü'nün uyarilarinin ardindan Istanbul'da etkili olan lodos hayati olumsuz etkiliyor.Ulastirma ve Altyapi Bakanligi Kiyi Emniyeti Genel Müdürlügü tarafindan yapilan açiklamaya göre, Istanbul Bogazi da agir hava sartlari nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafigine kapatildi.