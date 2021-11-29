Istanbul Bogazi Trafige Kapatildi
Lodos nedeniyle Istanbul Bogazi çift yönlü olarak gemi trafigine kapatildi.
Meteoroloji Genel Müdürlügü'nün uyarilarinin ardindan Istanbul'da etkili olan lodos hayati olumsuz etkiliyor.
Ulastirma ve Altyapi Bakanligi Kiyi Emniyeti Genel Müdürlügü tarafindan yapilan açiklamaya göre, Istanbul Bogazi da agir hava sartlari nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafigine kapatildi.
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