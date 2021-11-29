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Istanbul Bogazi Trafige Kapatildi

Lodos nedeniyle Istanbul Bogazi çift yönlü olarak gemi trafigine kapatildi.

Ekleme: 29.11.2021 - 15:10 Güncelleme: 29.11.2021 - 15:28 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: İHA
Istanbul Bogazi Trafige Kapatildi


Meteoroloji Genel Müdürlügü'nün uyarilarinin ardindan Istanbul'da etkili olan lodos hayati olumsuz etkiliyor.

Ulastirma ve Altyapi Bakanligi Kiyi Emniyeti Genel Müdürlügü tarafindan yapilan açiklamaya göre, Istanbul Bogazi da agir hava sartlari nedeniyle saat 14.30 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafigine kapatildi.

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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