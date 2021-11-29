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Başkan Erdoğan'dan Hanuka bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayınladı.

Ekleme: 29.11.2021 - 14:50 Güncelleme: 29.11.2021 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Hanuka bayramı mesajı
Başkan Erdoğan, "Coğrafyamız binlerce yıldır her biri çok kıymetli farklı kültürlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu zenginliğin beraberinde getirdiği tarihi sorumluluğun bilincinde olarak; dil, din, ırk ayrımına karşı durarak, tüm vatandaşlarımızın özgürce ve güvenle bir arada yaşayabilmelerini temin etmeyi en önemli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz" dedi.
Erdoğan'ın mesajı şu şekilde devam etti:

"Musevilik inancına sahip bütün vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Coğrafyamız binlerce yıldır her biri çok kıymetli farklı kültürlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu zenginliğin beraberinde getirdiği tarihi sorumluluğun bilincinde olarak; dil, din, ırk ayrımına karşı durarak, tüm vatandaşlarımızın özgürce ve güvenle bir arada yaşayabilmelerini temin etmeyi en önemli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz. Dünyada farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün giderek arttığı bir dönemde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak tarihin bize yüklediği bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için gerekli tüm adımları atıyoruz.
Bu düşüncelerle, Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı tebrik eder, bu özel günün esenlikler getirmesini dilerim"
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