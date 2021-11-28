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Yargıtay’dan izin ücreti kararı

Herhangi bir sebeple iş sözleşmesi sona eren işçinin kullandırılmayan yıllık izinlerine yönelik karar veren Yargıtay, işçinin izinlerinin ücretinin ödenmesine hükmetti.

Yargıtay’dan izin ücreti kararı
Ekleme: 28.11.2021 - 14:21 Güncelleme: 28.11.2021 - 14:21 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay’dan izin ücreti kararı
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı.

Yüksek Mahkeme, özel sektör çalışanlarının kullanmadıkları yıllık izinlerinin ücretinin ödenmesinin yasal zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

Bunun için zaman aşımı süresinin beş yıl olduğuna hükmetti. Ayrıca avukatların davalarda vekaletlerini dosyaya koymaması sebebiyle vekalet ücretini de alamayacağına hükmetti.

Özel bir şirkette çalışan işçi, işten çıkarıldıktan sonra İş Mahkemesi’ne başvurdu. Yıllık izin ücretlerinin ödenmediğini öne süren işçi, yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı.

KULLANDIRILMAYAN İZİNLERİN ÜCRETİ İŞÇİYE ÖDENECEK

İş Mahkemesi’nin defalarca reddettiği davada son sözü söyleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık iznini biriktiren özel sektör çalışanlarına müjdeli bir haber verdi.

Yüksek Mahkeme, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesiyle kullandırılmayan izinlerin ücretlerinin işçiye ödenmesi gerektiğine hükmetti.

ZAMANAŞIMI 10 YIL DEĞİL 5 YILİş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren kullanılmayan yıllık izin ücretleri için zamanaşımı süresinin 10 yıl değil 5 yıl olduğuna dikkat çekildi.

YARGITAY KARARIKararda şöyle denildi:

“4857 sayılı İş Kanunu’nda ‘İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zaman aşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar’ hükmü yer almaktadır. Belirtilen düzenlemede iş sözleşmesinin sona ermesi halinde kullandırılmamış olan yıllık izin sürelerine ait ücretin ücret niteliği özellikle vurgulanmıştır. İş Kanunu’nun 32. maddesinin 6. fıkrasına göre iş sözleşmelerinin sona ermesinde işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanun'dan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur. Aynı maddenin 8. fıkrasına göre ise ücret alacaklarında zaman aşımı süresi beş yıldır.”

Kararda avukatların davalarda vekaletlerini dosyaya koymaması sebebiyle vekalet ücretini de alamayacağı vurgulandı.


Yargıtay’dan izin ücreti kararı
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