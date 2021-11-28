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Beyaz Gazete
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Şaibeli koruma müdürü kovuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na devletin atadığı resmi koruma müdürünü Muğla ziyareti için bindikleri özel uçağa almayan ve hakaretler yağdıran özel koruma müdürü Koray Aslan'ın görevine son verildi. Aslan'a görevden el çektirilmesinin perde arkasında, daha önce isminin CHP'li Mersin Belediyesi'ndeki araç ihalesinin, CHP'li Engin Ertaç'a verilmesi konusunda telkinde bulunduğunun ortaya çıkmasının rol oynadığı da öğrenildi. 11 yıl boyunca Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürlüğünü yapan Aslan, 15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanını tanklarla işgal eden darbecilerle, Kılıçdaroğlu’nun geçebilmesi için pazarlık yapan isimdi.

Şaibeli koruma müdürü kovuldu
Ekleme: 28.11.2021 - 16:30 Güncelleme: 28.11.2021 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
Şaibeli koruma müdürü kovuldu
İsmi CHP'li belediyelerdeki adrese teslim ihaleleri organize etmesiyle gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel koruma müdürü Koray Aslan'a görevden el çektirildi. Kılıçdaroğlu'nun kaset skandalıyla koltuğa oturmasının ardından 2010 yılında resmi koruma müdürü olarak atanan Koray Aslan, 1.5 sene önce emekli edildi. Kılıçdaroğlu'nun özel korumalığını yapmaya devam eden Koray Aslan, geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı'nın Kılıçdaroğlu'nu koruması için atadığı resmi koruma müdürüne hakaretler yağdırarak Muğla'ya giderken binecekleri özel uçağa almadığı ortaya çıkmıştı.

BAKANLIK "ZAAFİYET OLUR" DEDİ

Yaşanan bu skandal üzerine resmi koruma müdürü, İçişleri Bakanlığı'na durumu bildirdi. Bakanlık, CHP Genel Sekreterliğine, Kılıçdaroğlu'nun korumasız gezdiğini, olası bir zafiyet olmaması için bildirim yapılması gerektiğine ilişkin bir yazı gönderdi. Bakanlık, resmi koruma müdürüne görevine devam etmesi kararını iletti.



TANKLARA YOLU O AÇTIRDI

11 yıl boyunca Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrılmayan Aslan, 15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanını tanklarla işgal eden darbecilerle, Kılıçdaroğlu'nun geçebilmesi için pazarlık yapan isimdi.



GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ

Kılıçdaroğlu'nun tekrar koruma ekibinin başındaki görevine devam eden resmi koruma müdürü ile özel koruma müdürü Koray Aslan arasındaki anlaşmazlık ise dur durak bilmedi. Yaşanan tartışmaların devam etmesi kovulmayla sonuçlandı. Devletin atadığı resmi koruma müdürüyle defalarca tartışan özel koruma müdürü Koray Aslan'a görevden el çektirildi.



PERDE ARKASINDA İHALE YOLSUZLUKLARI VAR

Aslan'ın kovulmasının perde arkasında, daha önce Aslan'ın adının ihale skandallarına karışmasının da etkisi olduğu öğrenildi. Aslan'ın daha önce, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'la görüşüp, belediyenin açtığı ihalelerin CHP eski İstanbul milletvekili adayı Engin Ertaç'a verilmesi konusunda telkinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Devamında da Ertaç, 120 milyon lira bedelli 330 araçlık iki araç ihalesini kazanmıştı.


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Şaibeli koruma müdürü kovuldu
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