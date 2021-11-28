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İBB ‘ret’ oyu verdiği tesisin açılışını yaptı!

İBB'nin yeni yönetimi tarafından tamamlanarak açılan Türkiye'nin ilk Avrupa’nın en büyük ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’nin yapımı için gerekli olan finansman ihtiyacına 2018 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun da içinde bulunduğu CHP grubunun muhalefet ederek mecliste ret verdiği ortaya çıktı.

İBB ‘ret’ oyu verdiği tesisin açılışını yaptı!
Ekleme: 28.11.2021 - 01:30 Güncelleme: 28.11.2021 - 01:41 / Editör: Ozge Selin
İBB ‘ret’ oyu verdiği tesisin açılışını yaptı!
İBB Meclisine getirilen borçlanma dosyasında görüş bildiren Plan ve Bütçe ile Çevre ve Enerji komisyonları, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finanman Müdürlüğünün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2018 Yılı Yatrım Programında yer alan İBB Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi işinin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren alt yapı yatırmlarından olduğu değerlendirilmiş olup tesisin yapılmasını teminen 340 milyon Euro borçlanması komisyonumuzca uygun görülmüştür' denildi.

Mecliste yapılan oylamada ise CHP grubu tesisin yapılması için gerekeni olan finansman desteğine ret kararı verdi. Meclis dosyasında ise bu durum, 'Plan ve Bütçe- Çevre ve Enerji Komisyonları müşterek raporunda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 7 Seçim Dönemi 6'nci Toplantı Yılı Kasım Ayı Toplantılarının 21 Kasım 2018 tarihli 8'inci birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır' denilerek işlendiği görüldü.


GÖKSU: ÖNCE ÖZÜR DİLESİN

Bu durum sonrasında İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu tepki gösterdi. Göksu yaptığı açıklamada, 'CHP'li İBB Başkanı, dün gururla açtığını söylediği ve temeli 2017'de atılan İBB Katı Atık Yakma Tesisi'nin 2018'teki borçlanma teklifine CHP'li meclis üyeleriyle birlikte 'RET' vermişti.

Sayın Başkan gururlanmadan önce özür dilesin, 'mahcubum' desin' açıklamasını yaptı.


İBB ‘ret’ oyu verdiği tesisin açılışını yaptı!
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