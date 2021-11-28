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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi

Kontrolden çıkan otobüs yol kenarına devrildi. Kazada biri ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.

Ekleme: 28.11.2021 - 11:09 Güncelleme: 28.11.2021 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildiErzincan'da otobüs kazası yaşandı.

Ünal G'nin kullandığı Bizim Iğdır firmasına ait yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki Akarsu köyü mevkisinde kontrolden çıktı.

DEVRİLEN OTOBÜSTE 22 YOLCU YARALANDI

Yol kenarına devrilen otobüsteki 22 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İzmir'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gitmekte olduğu öğrenildi.



KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPTI

Kaza yerine gelerek inceleme yapan Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, gazetecilere, "Kaza saat 05.56 sıralarında yaşandı. Otobüs İzmir'den geliyordu. Otobüste yedek şoför ve muavinle 24 kişi bulunuyordu. Bir ağır yaralımız var." dedi.

YARALILARIN SON DURUMU

Yaralıların hastaneye sevk edildiğini aktaran Kaykaç, "Yaralıların tamamını hastanelerimize sevk ettik. 5'ini Erzincan kent merkezindeki hastanemize gönderdik, 17'si Refahiye Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi oluyor. İnşallah ağır yaralımızdan da hayırlı haber alırız." ifadesini kullandı.

KAZA SONRASI KONTROLLÜ ULAŞIM

Otobüsteki yolcuların eşyaları, polis ve jandarma ekiplerince toplanarak muhafaza altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.


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