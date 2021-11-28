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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan EİT Zirvesi'ne katılacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyaretinin ikinci gününde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak. Zirvede, üye ülkeler arasındaki ticari ilişkiler değerlendirilecek. Başkan Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, ziyaretin ilk gününde farklı alanlarda 8 anlaşma ve ortak bildiri imzaladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 28.11.2021 - 11:17 Güncelleme: 28.11.2021 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan EİT Zirvesi'ne katılacak!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da. Başkan Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak. Zirvede, üye ülkeler arasındaki ticari ilişkiler değerlendirilecek.

İKİ GÜNLÜK ZİYARET

Başkan Erdoğan, iki günlük ziyaret için Türkmenistan'a gitti. Erdoğan'ı, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov resmi törenle karşıladı.

İki lider tören sonrasında bir araya geldi. Baş başa görüşmede ikili ilişkiler tüm yönleri ile değerlendirildi.



8 ANLAŞMA İMZALANDI

Farklı alanlarda 8 anlaşma ve ortak bildiri imzalandı

Türkiye ile Türkmenistan arasında, sağlık, ticaret, tarım ve medya alanlarında 8 anlaşma ve ortak bildiriye imza atıldı.

Ortak basın toplantısı sonrasında Devlet Nişanı Tevcih Töreni düzenlendi. Nişan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov tarafından Erdoğan'a takdim edildi.



EİT ZİRVESİNDE KRİTİK KONULAR

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde ticari ilişkiler ele alınacak

Başkan Erdoğan, Türkmenistan temaslarının 2'nci gününde, Berdimuhamedov'un riyasetinde, 'Birlikte Geleceğe' temasıyla bugün Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

Zirve çerçevesinde, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret ve ulaştırma ağlarının yaygınlaştırılması, COVID-19 salgınıyla mücadele ve salgın sonrası döneme hazırlık bağlamında Teşkilat bünyesindeki eş güdüm ve iş birliğinin geliştirilmesi, ayrıca ileriye dönük ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulması da planlanıyor.

İKİLİ GÖRÜŞMELER BEKLENİYOR

Başkan Erdoğan'ın, teşkilat dönem başkanlığını Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'a devredeceği Zirve marjında, katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.


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