Başkan Erdoğan'dan kritik görüşmeler...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi sebebiyle Türkmenistan'daki resmi ziyaretine devam eden Başkan Erdoğan peş peşe önemli göürşmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi ile görüştü.Başkan Erdoğan, ikili temasları kapsamında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi ile bir görüşme gerçekleştirdi.