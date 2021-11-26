Rutubet Kokusu Nasıl Geçer?



Rutubet Kokusunu Geçirecek Yöntemler



her evde karşılaşılabilen bir sorundur. Rutubet kokusu evin genellikle kuzeye bakan soğuk odasında oluşur. Havadaki su buharının artması nemin yoğuşmasına neden olduğu için özellikle yaz aylarında evdeki rutubet artacaktır. Şiddetli yağmurun binaya sızması da rutubet oluşumu için yeterli bir nedendir.sadece rahatsız edici değil aynı zamanda insan sağlığına da zararlıdır. Bu nedenle evdeki rutubetin giderilmesi, yoksa önceden önlem alınması gerekir. PekiRutubet kokusunu ortadan kaldırmanın ön koşulu sık havalandırma ve temiz ortamdır. Sık havalandırılan odalarda nemin azaltılması rutubet oluşumunu engelleyebilir. Ancak, banyodan çıkan buharın ve yemek buharının buzdolabı bölmesine girmesini önleyin. Çünkü buzdolabı bölmesine giren nem, duvarlara ve tavana yapışacak ve su akışı şeklinde görünecektir. Oda iyi havalandırılmalıdır. Rutubet kokusuna sahip canlı bitkileri dışarı çıkarmak ve ıslak giysileri havalandırılan bir yerde kurutmak rutubet kokusunu önlemeye yardımcı olacaktır.Rutubet kokusunu ortadan kaldırmak için bazı kalıcı yöntemler benimsemeniz gerekir. Bunun için kullanılabilecek en doğal ve en ucuz yöntem sirke kullanmaktır. Küf tortularının üzerine sirke döktüğünüzde rutubetin kısa sürede çözüleceğini göreceksiniz. Sonrasında eviniz iyi havalandırılırsa, rutubet kokusundan kurtulabilirsiniz. Kapalı bir dolapta rutubet kokusu oluşursa, dolabı boşaltın ve sirkeyi geniş ağızlı bir kaseye koyun ve ardından kaseyi dolaba koyun. Bütün gün bekleyip dolap kapağını açtıktan sonra rutubet kokusunun geçtiğini göreceksiniz. Rutubet kokusunu gideren bir diğer bileşen ise limon suyudur. Limon suyu giysilerdeki küfü bile onlara zarar vermeden çözebilir.Rutubet kokusundan kaçınmak için evinizi düzenli olarak temizlemeniz ve havalandırmanız gerekir. Yıkadığınız çamaşırların ve kirli sepete atılan havluların önceden tamamen kurumasını sağlayarak kumaştan kaynaklanan rutubet kokusunu önleyebilirsiniz.Evinizde ağır bir rutubet kokusu varsa ve acil önlem almak istiyorsanız bazı geçici önlemler alabilirsiniz. Örneğin kısa sürede misafir ağırlamak istiyorsanız bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Rutubet kokusunu kısa sürede gidermenin en kolay yolu oda spreyleri kullanmaktır.Odayı havalandırdıktan sonra, odanın daha iyi kokması için oda spreyi kullanabilirsiniz. Bu yöntem rutubet kokusunu ortadan kaldırmaz, ancak en başarılı kısa vadeli önlemdir.