  • USD: 12,00 - 12,02
  • EURO: 13,46 - 13,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rutubet Kokusu Nasıl Geçer?

Rutubet kokusu, çoğu evde bulunan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir sorundur. Rutubet kokusu için hızlı bir şekilde önlem alınmalıdır. Peki rutubet kokusu nasıl geçer? İşte rutubet kokusunu önlemenin yolları...

Ekleme: 26.11.2021 - 10:48 Güncelleme: 26.11.2021 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Rutubet Kokusu Nasıl Geçer?
Rutubet kokusu her evde karşılaşılabilen bir sorundur. Rutubet kokusu evin genellikle kuzeye bakan soğuk odasında oluşur. Havadaki su buharının artması nemin yoğuşmasına neden olduğu için özellikle yaz aylarında evdeki rutubet artacaktır. Şiddetli yağmurun binaya sızması da rutubet oluşumu için yeterli bir nedendir. Rutubet kokusu sadece rahatsız edici değil aynı zamanda insan sağlığına da zararlıdır. Bu nedenle evdeki rutubetin giderilmesi, yoksa önceden önlem alınması gerekir. Peki rutubet kokusu nasıl geçer?

Rutubet Kokusu Nasıl Geçer?


Rutubet kokusunu ortadan kaldırmanın ön koşulu sık havalandırma ve temiz ortamdır. Sık havalandırılan odalarda nemin azaltılması rutubet oluşumunu engelleyebilir. Ancak, banyodan çıkan buharın ve yemek buharının buzdolabı bölmesine girmesini önleyin. Çünkü buzdolabı bölmesine giren nem, duvarlara ve tavana yapışacak ve su akışı şeklinde görünecektir. Oda iyi havalandırılmalıdır. Rutubet kokusuna sahip canlı bitkileri dışarı çıkarmak ve ıslak giysileri havalandırılan bir yerde kurutmak rutubet kokusunu önlemeye yardımcı olacaktır.

Rutubet Kokusu Nasıl Geçer?

Rutubet Kokusunu Geçirecek Yöntemler


Rutubet kokusunu ortadan kaldırmak için bazı kalıcı yöntemler benimsemeniz gerekir. Bunun için kullanılabilecek en doğal ve en ucuz yöntem sirke kullanmaktır. Küf tortularının üzerine sirke döktüğünüzde rutubetin kısa sürede çözüleceğini göreceksiniz. Sonrasında eviniz iyi havalandırılırsa, rutubet kokusundan kurtulabilirsiniz. Kapalı bir dolapta rutubet kokusu oluşursa, dolabı boşaltın ve sirkeyi geniş ağızlı bir kaseye koyun ve ardından kaseyi dolaba koyun. Bütün gün bekleyip dolap kapağını açtıktan sonra rutubet kokusunun geçtiğini göreceksiniz. Rutubet kokusunu gideren bir diğer bileşen ise limon suyudur. Limon suyu giysilerdeki küfü bile onlara zarar vermeden çözebilir.

Rutubet kokusundan kaçınmak için evinizi düzenli olarak temizlemeniz ve havalandırmanız gerekir. Yıkadığınız çamaşırların ve kirli sepete atılan havluların önceden tamamen kurumasını sağlayarak kumaştan kaynaklanan rutubet kokusunu önleyebilirsiniz.

Rutubet Kokusu Nasıl Geçer?

Evinizde ağır bir rutubet kokusu varsa ve acil önlem almak istiyorsanız bazı geçici önlemler alabilirsiniz. Örneğin kısa sürede misafir ağırlamak istiyorsanız bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Rutubet kokusunu kısa sürede gidermenin en kolay yolu oda spreyleri kullanmaktır.

Odayı havalandırdıktan sonra, odanın daha iyi kokması için oda spreyi kullanabilirsiniz. Bu yöntem rutubet kokusunu ortadan kaldırmaz, ancak en başarılı kısa vadeli önlemdir.




Yunanistan basınında Türk düşmanı Alman bakan sevinci: Merkel'den bıkmıştık
Metin Uca seviyesizlikte sınırları zorladı sosyal medyada tepki yağdı: AlçaksınMetinUca
Gazeteci Melik Yiğitel'den BAE yatırımlarını eleştirenlere sert tepki: İngiliz yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük
AK Partili Mehmet Tevfik Göksu: 'Sayın Başkan İstanbul’dan giderken Büyükşehir Belediyesine 93 milyarlık borç bırakıp gidecek'
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
İstanbul trafik durumu! Megakentte artık bir yerden bir yere gitmek imkansız
DEVA Partisi'nin kurucularından olan Metin Gürcan, İstanbul’da gözaltına alındı
Alman polisinin ırkçı mesajları ifşa oldu! Dün bir Türk'ü tekmeledim...
Terörist Fetullah Gülen'den yeni video: Ne dediği anlaşılmıyor, vaziyeti bitik
CHP'li İBB'den metrolarda büyük ihmal! X-Ray cihazları 'kırmızı' yansa da kontrol yok, güvenlik masaları boş
Müslüme'nin ölümünde şoke eden rapor! Meğer Müslüme'nin dedesi babasıymış
Ödeme için son 5 gün! Emekliler hemen başvurun: Emekliye vergi yok
HDP vekili Habib Eksik'ten skandal sözler: Kabul etmeseniz de Kürtlerin toprağının adı Kürdistan'dır
Başkan Erdoğan'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı!
EGO Genel Müdürlüğü duyurdu! Ankara'da toplu ulaşıma zam!
İBB Meclisi'nde İmamoğlu zorbalığı! AK Parti grubuna hakaret etti mikforonlarını kapattı söz hakkı vermedi
CHP'li vekillere Ardahan'da HDP şoku! Selahattin Demirtaş'ı aklamak isteyince vatandaşlar ateş püskürdü
Gazeteci kılıklı Fatih Altaylı'dan skandal 'Diyanet' yalanı: Bütçesi MEB'den fazla!
Akdeniz'de İngiliz F-35 uçağının düşme nedeni, unutulan yağmurluk!
Metroda bıçak çeken saldırgandan pes dedirten savunma: Bıçağı biletmeye götürüyordum, ben şikayetçiyim
Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemiA

Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemiA

Tarım yapmak isteyenlere devletten destek! 2022'de 25.8 milyar TL

Tarım yapmak isteyenlere devletten destek! 2022'de 25.8 milyar TL

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı