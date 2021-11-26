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Eski eşini sokak ortasında dövdü!

Gaziosmanpaşa'da cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Serdar F., eski eşi Ç.T.'yi sokak ortasında övdü. Kadın çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu. O anlar çevrede bulunan site sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Eski eşini sokak ortasında dövdü!
Ekleme: 26.11.2021 - 14:37 Güncelleme: 26.11.2021 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Eski eşini sokak ortasında dövdü!
Olay geçtiğimiz pazartesi günü Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre cezaevinden yeni çıkan Serdar F., eski eşi Ç.T.'ye sokak ortasında saldırdı. Çevredekiler polisi ararken bir kişi ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

Kadını bir süre döven saldırgan, cebinden çıkardığı makasla da kadının saçlarını kesti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kadın, adamın elinden kurtuldu.

Olay yerine gelen polis , Serdar F.'yi polis merkezine götürdü. Kadının 'hatalı benim' diyerek şikayetçi olmaması üzerine Serdar F.'nin serbest kaldığı öğrenildi.


GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Olayı gören site sakini kadın, 'Ses duydum ve pencereye çıktım. Kadının biri bağırıyordu. Adam evinden indi kadını itmeye başladı. Tartışma oldu. Ardından adam tekrar evine çıktı.

Kadın, cama bir şey fırlattı. Adam bunun üzerine tekrar aşağı indi. Kadının saçını tutup, otobüse vurdu' dedi. Görgü tanığı kadın, 'Keşke böyle olaylar olmasa, ancak her gün yeni bir şey duyuyoruz.

Hiçbir kadının canı yanmasın. Kadının bağırışlarını duydum ve kendimi o kadının yerine koydum. İster istemez biz de korkuyoruz. Çünkü hepimizin başına gelebilir' diye konuştu.

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