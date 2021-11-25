Tüm Türkiye tek yürek oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün kabine toplantısı sonrasında, "Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden anlımızın akıyla çıktık. Milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkaracağız" dedi. Bu açıklamaların ardından dövizdeki dalgalanmayı bahane eden, spekülasyon peşinde koşan kimi çevreler ve muhalefet mensupları sosyal medyada operasyona girişerek paylaşımlar yaptı ve panik havası yaratmaya kalkıştı. Toplumun tüm kesiminden Erdoğan'ın yanında olduğunu belirten paylaşımlar yapıldı. Twitter'da TT olan "DevletiminYanındayım" etiketi ise 1 milyonu aştı, Türkiye tek yürek oldu.İşte o paylaşımlardan bazıları:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye için kurguladıkları karanlık senaryolara asla izin vermeyeceğiz.İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Vazgeçmeyeceğiz. Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Türkiye'yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz,MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Paradan para kazanan baronlar, devletin iflas etmesinden medet uman satılıklar, hödükler, namertler galip gelemeyecek.MHP MYK Üyesi Muhammed Köse: Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu batan batmayacaktır. (M. Akif Ersoy)AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: Tam bağımsızlık uğuruna verilen mücadelenin bir sonucu olduğunu biliyoruz ve buna rağmen ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz.AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı: Siz de, içerideki şubeleriniz de iyi bilin, vazgeçmeyeceğiz. Sizin gibi müstemlekelere rağmen vazgeçmeyeceğiz.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Kısa süreli dalgalanmalarla oluşturulmaya çalışılan panik havası, bu kutlu yürüyüşün önünde çok cılız birer teşebbüsten öteye geçemeyecek.AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: Bugüne kadar tüm krizleri nasıl atlattıysak açılan bu ekonomik savaşı da zaferle sonuçlandıracağız.AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu: Dolar 1 TL olsa da siz onu sevmeyeceksiniz. Dolar 50 TL olsa da biz ondan vazgeçmeyeceğiz. Devletimizin yanındayız.AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı: Kendi çıkarları için ülkemizi karamsar bir tabloya itmeye çalışanlara inat 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz.Programcı, şair Serdar Tuncer: Sonuna kadar, sonsuza kadar, malımla, kanımla, canımla devletimin yanındayım.Şarkıcı Uğur Işılak: Sokakta bulmadık bu devleti, sokaklara da feda etmeyiz biiznillah.PROVOKATÖRLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDIDöviz kurunda yüzde 10'un üzerinde bir artış yaşanmasının ardından başta sosyal medya olmak üzere pek çok alanda algı operasyonu yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, sosyal medyadan sokak çağrısı yapan hesapları tek tek tespit etti. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, manipülatif paylaşımlar yaptığı ve halkı sokağa çağırdığı belirlenen 271 hesap için yasal işlem başlattı. Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Ömer ÇETİN / SABAHHALKI KIŞKIRTMAYA ÇALIŞAN 70 KIŞI GÖZALTINDAİstanbul'un beş ilçesinde yasadışı gösteriler yaparak halkı kışkırtmaya çalışan 70 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. İstanbul'un Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Eyüp Sultan ve Beylikdüzü İlçeleri'nde izinsiz düzenlenen gösterilerle ilgili 70 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Gösterilerde söz konusu kişilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuş, uyarılara aldırış etmeyerek görevlilerimize mukavemet eden 70 kişi gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.