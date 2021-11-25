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Korku evi! Görüntüleri görenler dehşete düşüyor

İngiltere'de 'korku evi' ismi verilen ve 9 çocuklu bir ailenin yaşadığı evden gelen görüntüler korkuttu. Duvarlarının delik ve her yerin küfle kaplı olduğu evde bir de fare istilasına uğrayan aile, ev sahibinden yardım alamayınca çareyi belediyeye yazmakta buldu. Eve gelen belediye ekipleri, gördükleri manzara karşısında dehşete düştü

Ekleme: 25.11.2021 - 14:14 Güncelleme: 25.11.2021 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Korku evi! Görüntüleri görenler dehşete düşüyorElswick'te yaşayan 9 çocuklu aile, kiracı oldukları evde fare istilasına uğradı. Eve giren fareler, elektrik kablolarını yiyip tüm aletlerin çalışmaz durumda olmasına ve sigortaların atmasına neden oldu.

Kiracılar, ev sahibinin duruma el atmasını istedi; ancak ev sahibi evi onarmaya yanaşmadı. Bunun üzerine zor durumda kalan aile, belediyeye başvurdu.



5 yatak odalı evde inceleme yapan müffettişler, küflü duvarlar ve çöken merdivenlerin olduğu evin kiralanmasını yasaklayarak ev sahibine ceza verdi.

İncelemeler sonucunda tavanda delikler, güvenli olmayan bölgeler ve rutubet tespit edildi.



Evde yaşayan aile, acil olarak belediyeye ait bir tesise yetleştirildi. Görevliler, ailenin durumuna çok üzüldüklerini belirtti.



Evin tekrar kullanılmaya başlanması için, standartlara uygun bir şekilde restore edilmesi gerekecek.


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