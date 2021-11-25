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Kar yağışı, etkisini göstermeye başladı

Çeşitli bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Yollar beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı.

Ekleme: 25.11.2021 - 10:05 Güncelleme: 25.11.2021 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Kar yağışı, etkisini göstermeye başladıYurdun bazı şehirleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kars'ta etkili olan güneşli ve sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece aralıklarla yağan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

KARS BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yoğun kar yağışından dolayı kısa sürede her taraf beyaza bürünürken, kar altında yürüyen vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği belirtildi.

TOKAT'TA ULAŞIM AKSADI

Tokat kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Karlı hava nedeniyle Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkii ile 1650 rakımlı Çamlıbel tepesinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araç sürücülerinin bazıları yolda kaldı. Geyraz Mahallesi'nde uygulama yapan ekipler, ağır tonajlı araçların trafiğe çıkmasına izin vermedi.



YOLDA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kara yolları ekipleri çalışma yaptı. Karla mücadele çalışmalarının ardından ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verildi.

AFYONKARAHİSAR'DA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI

Kentte dün gece başlayan ve gün boyu devam eden yağmurun yerini kar yağışı aldı.

Emirdağ ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Yellibel yaylasında sıcaklık değerleri sıfırın altına düşünce bölgeye mevsiminin ilk karı yağdı.

Kar kalınlığının 5 santimetreye yaklaştığı bölgede tipi de etkisini gösterdi.



ERZİNCAN VE BAYBURT'UN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Erzincan-Sivas kara yolu güzergahındaki Sakaltutan ile Kızıldağ geçitlerinde, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye geçidi ve Pöske Dağı ile Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı geçidinde gece saatlerinde yağmur, kar ve tipiye dönüştü. Yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza büründü.

Yağışın ardından kara yolları ve trafik ekipleri, geçitlerde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yaptı, sürücüleri uyardı.



YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Tunceli ve Elazığ'ın yüksek kesimleri için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, “Yapılan son tahminlere göre 25.11.2021 Perşembe sabah saatlerinden itibaren görülecek yağışların Bingöl, Tunceli ve Elazığ'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR...

Öte yandan Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yurdun genelinde yağmurlu bir hava hakim olacak.

İstanbul'da günün en düşük sıcaklığının 8, en yüksek sıcaklığının ise 13 derece olması bekleniyor. Söz konusu değerler Ankara için 3 ve 9, İzmir için 12 ve 18 derece olarak kaydedildi.


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