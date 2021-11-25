İstanbul'a iki yeni metro hattı!

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyükçekmece TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen “EURASIA RAIL Fuarı” açılış programına katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, ekim ayında düzenlenen 12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, “Ekim ayında Atatürk Havalimanı'nda düzenlediğimiz 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası ile gerek demiryoluna verilen önemi gerekse ulaştırma ve haberleşme alanındaki vizyonumuzu güçlendirdik.Geleceği sektörümüzün tüm temsilcileri ile birlikte planladık. Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında yeni bir atılım başlattık. Demiryolu hatlarımızın limanlara, havaalanlarına, lojistik merkezlere bağlantısını sağlayarak demiryollarımızı kombine taşımacılığa uygun yeni bir anlayışla ele aldık. Projelerimizle sadece doğu-batı hattında değil, kuzey-güney kıyılarımız arasında da demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirmeyi planladık. Son 19 yılda demiryollarına adeta bir aslan payını vererek 222 milyar lira yatırım yaptık” dedi.“Yeşil denizcilik ve yeşil liman uygulamaları, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesini hedefliyoruz”Karaismailoğlu, Türkiye'nin 67 ülkenin merkezi konumunda olduğunu ifade ederek, “ Türkiye; sadece 4 saatlik uçuş süresiyle, 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayri Safi Milli Hasıla'ya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin de merkezi konumundadır. Bu stratejik konumumuzun bize yüklediği misyon ile ülkemizi; demiryolu başta olmak üzere tüm ulaşım modlarında bölgesel kesişme ve hub noktası haline getiriyoruz. Hedeflerimize ulaşmak adına attığımız adımlarda dijitalleşme, çevre, sürdürülebilirlik, karbonsuzlaşma kavramlarını odağımıza alıyoruz. Bu doğrultuda Avrupa'yı 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta haline getirmeyi hedefleyen Yeşil Mutabakat'a yönelik Ulusal Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı da yayınladık. Eylem planı çerçevesinde, sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık, yeşil denizcilik ve yeşil liman uygulamaları, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesini hedefliyoruz” diye konuştu.'Uzun vade için hedefimiz demiryolu hat uzunluğunun 28 bin 590 km'ye çıkarılması'Türkiye Cumhuriyet Devlet Demir Yolları'nı dünyanın en gözde işletmesi haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Karaismailoğlu, “Orta vadede şu hedefler için çalışacağız. Geliştirilen 'Milli Sinyal Sistemini' yaygınlaştırarak marka haline getirilmesi, sinyalli hat oranının yüzde 65'ten yüzde 90'a yükseltilmesi, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından taşınan yıllık yük miktarının 50 milyon tona çıkarılması, TCDD'nin Türkiye'nin en güvenilir ulaşım markası haline getirilmesi, Demiryolu Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planının hazırlanması ile karbon salınımını azaltacak stratejilerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi, demiryolu hat uzunluğunun 21 bin 130 km'ye çıkarılması, TCDD'nin Avrupa'nın en fazla yük ve yolcu taşıyan markası olması. Uzun Vade için belirlediğimiz öncelikli hedefimiz ise demiryolu hat uzunluğunun 28 bin 590 km'ye çıkarılmasıdır. 2035 yılına kadar, demiryolundan kaynaklı emisyonları, 1990 yılına göre en az yüzde 75 oranında azaltmanın da en önemli gündemlerimiz arasında olduğunu vurgulamak istiyorum' şeklinde konuştu.Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nın İstanbul içinde devam ettirdiği raylı sistem projeleriyle ilgili bilgiler verdi. Karaismailoğlu, İstanbul yapımı devam eden olacak 37,5 km'lik Beşiktaş (Gayrettepe)- Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda yaklaşık yüzde 95'lik kısmının tamamlandığını ve Bu hatta Kağıthane-Havalimanı arasının 2022 yılı ilk çeyreğinde, Gayrettepe-Kağıthane arasının ise 2022 yılı ikinci çeyreği itibarıyla işletmeye açmayı planladıklarını söyledi ve sözlerini sürdürdü.“İstanbul'a 2 yeni metro hattı daha kazandırıyoruz”İstanbul'a Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı Metro Hattı ve Kazlıçeşme -Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı yeni nesil ulaşım projelerinde çalışmalara başlandığını söyleyen Karaismailoğlu, “Bir diğer hattımız da 31,5 kilometrelik Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu. Tünel işimizin yüzde 71'ini tamamladık. Projenin tamamını da 2022 yılı sonunda bitirmeyi planlıyoruz. İstanbul'un bir başka uluslararası havalimanındaki Sabiha Gökçen-Pendik Kaynarca Metrosu ile burayı da metro hatlarına entegre ediyoruz. Kadıköy - Kartal - Kaynarca Raylı Sistem Hattı'nı 7,4 kilometre uzunluktaki bu hatla Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlayacağız. Yüzde 87 fiziki gerçekleşme kaydettik.Bu projemizi de 2022 yılı ilk çeyreğinde bitirmeyi planlıyoruz. İstanbul'daki bir başka projemiz ise Kirazlı - BaşakşehirHattı'nın doğrudan Bakırköy İDO ile bağlantısını sağlayacak Bakırköy (İDO)- Bahçelievler- Güngören -Bağcılar Kirazlı Metrosu'nun (8,4 kilometre), Yüzde 60'a yakın fiziki gerçekleşmesi var. Hattı 2022 sonunda hizmete alacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapmadığı için devraldığımız; çalışmalarına geçen yıl başladığımız 6,2 km'lik Başakşehir - Çam ve SakuraŞehir Hastanesi- Kayaşehir Metrosunu 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz.Diğer taraftan İstanbul'a yeni 2 metro hattı daha kazandırıyoruz. Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı Metro Hattı ve Kazlıçeşme -Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı yeni nesil ulaşım projelerinde çalışmalara başladık. Ayrıca lojistik faaliyetlerin, üretimin büyümesi ve gelişmesinde ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda da ülkemize kazandırmayı planladığımız 25 lojistik merkezden; 12'sini işletmeye aldık” dedi.