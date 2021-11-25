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Bakan Koca'dan TURKOVAC müjdesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: TURKOVAC aşımızın acil kullanım onayına başvurduğumuzu söylemiştim. Şimdi yine sevindirici olan yeni bir müjdeyi vermek istiyorum. Özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metre kare büyüklüğünde olan aşı ARGE üretim merkezimizi önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Dünyanın bu alandaki en gelişmiş ünite merkezinin inşaatını gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz. Dünyada bu anlamda bu altyapıyla bu büyüklükte ikinci bir yer olmadığını tahmin ediyorum.

Bakan Koca'dan TURKOVAC müjdesi!
Ekleme: 25.11.2021 - 21:00 Güncelleme: 25.11.2021 - 21:13 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan TURKOVAC müjdesi!
Bakan Koca ayrıca; 700 dolar olan ilacın 30-35 kat oranında daha az maliyetle olan ilacı 3-4 hafta içinde vatandaşla buluşturacağız. Bu da üçüncü müjde olsun. 40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.

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