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Havvanur Yurtsever HSK üyeliğine seçildi

Meclis Genel Kurulu'nda çekilen kurada Havvanur Yurtsever HSK üyeliğine seçildi.

Ekleme: 24.11.2021 - 18:20 Güncelleme: 24.11.2021 - 18:31 / Editör: Ozge Selin
Havvanur Yurtsever HSK üyeliğine seçildi
Hakim ve Savcılar Kurulu'nda boşalan üyelik için Meclis'te seçim yapıldı.

HSK ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

Kura sonucunda HSK üyeliğe Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Havvanur Yurtsever seçildi.

HAVVANUR YURTSEVER KİMDİR

Havvanur Yurtsever, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Selanik göçmeni olup Samsunlu olan Yurtsever, 1996 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. 1997 yılından bu yana kurucusu ve ortağı bulunduğu hukuk bürosunda Serbest Avukatlık yapmaktadır.

Hukukçular Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği ve Hukuk Üstünlüğü Platformunda Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 2008 yılında Ak Parti Zeytinburnu İlçe teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve son dönemde İlçe Başkan Yardımcılığı, Dış İlişkiler Birim Başkanlığı görevinde bulundu.

Havvanur Yurtsever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği, Zeytinburnu Belediyesi Meclis üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve Zeytinburnu Belediye Meclisi 2. Başkan vekilliği görevlerini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk annesidir.


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