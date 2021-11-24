Ahmet Necdet Sezer yıllar sonra görüldü!

Ankara'da 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için bugün TBMM'de bir tören düzenlendi.Saat 11.00'deki törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.CENAZE TÖRENİ İÇİN TBMM'DE GÖRÜLDÜTörende, uzun süredir kameralardan uzakta bir yaşam süren bir isim de vardı.Törene 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de katılması dikkat çekti.Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de tören düzenlendiKILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA YER ALDISezer, törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı.Güneş'in naaşı, 25 Kasım perşembe günü Sakarya Karapürçek'de toprağa verilecek.