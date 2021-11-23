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Nikos Dendias'ın Bahreyn teması

Yunan Bakan Dendias, Bahreynli mevkidaşıyla görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Dendias, Ayasofya konusunda aynı düşündüklerini dile getirdi.

Nikos Dendias'ın Bahreyn teması
Ekleme: 23.11.2021 - 13:10 Güncelleme: 23.11.2021 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Nikos Dendias'ın Bahreyn teması
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Bahreny'e resmi ziyaret düzenledi.

Dendias, üç gün sürecek ziyareti kapsamında, başkent Manama'da Bahreyni mevkidaşı Abdullatif bin Raşid Al Zayani ile bir araya geldi.

"BAHREYN, AYASOFYA KONUSUNDA YANIMIZDA" AÇIKLAMASI
Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinden rahatsızlık duyan Dendias, burada yaptığı açıklamada, "Bahreyn, uluslararası kuruluşlarda her zaman yanımızda olan, BM Güvenlik Konseyi adaylığımızı destekleyen, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini kınayan bir ülkedir." dedi.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNİ GÖRÜŞTÜLER
Kathimeri'nin haberine göre, Yunanistan ve Bahreyn'in pozisyonlarının özellikle uluslararası deniz hukuku açısından aynı noktada buluştuğunu belirten Dendias, Al Zayani ile Bahreyn'den Yunanistan'a ve tam tersi olarak ekonomik iş birliği ve yatırım koridorlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.


ADALAR İÇİN ATİNA'YA DESTEK
Nikos Dendias ve Abdullatif bin Raşid Al Zayani, görüşmeleri sırasında, siyasi istişareler konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı.

Yunan diplomatik kaynaklarına göre, Bahreyn, adaların hakları konusunda Atina yönetiminin yaklaşımına benzer pozisyonları destekliyor.

Öte yandan Manama yönetimi, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşmaya ilişkin İbrahim Anlaşmaları'nın imzalanmasında da önemli bir rol oynadı.

Nikos Dendias'ın Bahreyn teması
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