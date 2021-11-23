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MSB'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bir askerimizin şehit olduğu aktarıldı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Bnb. Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

MSB'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu!
Ekleme: 23.11.2021 - 23:35 Güncelleme: 23.11.2021 - 23:44 / Editör: Ozge Selin
MSB'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu!
Şanlıurfa'nın Akçakale sınırı karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesinde yer alan Suriye'nin Halip bölgesinde eğitimin sırasında silah kazası sonucu Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu. Şehit Yıldırım'ın cenazesi, Çarşamba günü saat 09.00'da Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Ankara'ya uğurlanacak. Şehit Binbaşı evli ve 2 çocuk babasıdır.



MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Bnb. Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz' ifadelerine yer verildi.




MSB'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu!
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