  • USD: 12,16 - 12,18
  • EURO: 13,68 - 13,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul ve Ankara'da tencere tavalı dolar eylemi

Dolarda yaşanan yükseliş, Ankara ve İstanbul'da protesto edildi. Eline tencere ve tava alan grupların eylemine polis müdahalede bulundu.

İstanbul ve Ankara'da tencere tavalı dolar eylemi
Ekleme: 23.11.2021 - 22:00 Güncelleme: 23.11.2021 - 22:09 / Editör: Ozge Selin
İstanbul ve Ankara'da tencere tavalı dolar eylemi
Döviz kurunda son dönemde meydana gelen yükselişin etkisiyle, özellikle gıda ve akaryakıtta fiyat artışları yaşandı.

Dolarda yaşanan artış, Ankara ve İstanbul'da sokağa yansıdı.



TENCERE TAVALI 'DOLAR' PROTESTOSU
Doların yükselmesini protesto eden gruplar, ellerinde tencere ve tavayla sokağa indi. Bazı şahıslar da ellerindeki tencere ve tavalarla evlerinin balkonundan eyleme destek verdi.

Muhalif kesimden yapılan çağrılarla sokağa inen vatandaşlar, iktidarı suçlayarak 'erken seçim' sloganları attı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ
Protestoculara, çok sayıda polis müdahale etti.


Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı!
İstanbul ve Ankara'da tencere tavalı dolar eylemi
PKK'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına şartlı kabul: Kuru kuruya olmaz özerklik istiyoruz
23 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu
Politika Günün Yalanı Yerel Haberler 3. Sayfa 15 Temmuz Darbe Girişimi Eğitim Yerel Gündem ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere müjde: Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkaracağız
Başkan Erdoğan'dan '81 İlden 81 Öğretmen' programında flaş mesajlar .
Üreticilerden artan şeker fiyatlarına tepki: Kıtlık varmış gibi zam yapıyorlar
Kabaktepe'den 'ekonomik manipülasyon' uyarısı: Daha önce denenen ve başarılı olamayan operasyonlar
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması
Dolar kuru bahanesi ile sıvı yağ ve şeker stokçuluğu! Fabrikalardan yeni oyun...
Elektrik ve doğal gazda kademeli tarife dönemi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu
Merkez Bankası'ndan piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama
Ceren Özdemir’i bıçaklayarak canice katletmişti! O davada yeni karar!
Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına resen soruşturma başlatıldı
CHP'li Tanju Özcan ırkçı uygulamasını savundu: Sığınmacı kardeşlerimiz rahatsız oldularsa...
Başkan Erdoğan işaret etmişti: Türkiye'nin ilk uçak gemisi için hazırlıklar başladı
Elektrik ve doğal fazda kademeli tarife dönemi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu
CHP'de adrese teslim ihaleler zinciri! İmamoğlu'nun yalakası Necati Özkan'a milyonlar aktı partinin eski avukatı isyan etti
İşte Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına evet diyenlerin listesi
İHA, SİHA ve İKU'lar teröristlerin korkulu rüyası oldu
Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

Burası ABD! Los Angeles'ın arka sokaklarından korkunç görüntüler

Burası ABD! Los Angeles'ın arka sokaklarından korkunç görüntüler

Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi

Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin