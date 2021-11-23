  • USD: 12,16 - 12,18
  • EURO: 13,68 - 13,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenomen Anthony Loffredo, 2 parmağını kestirdi

Uzaylı gibi görünmek için vücudunda yaptığı değişikliklerle yüz binlerce takipçiye ulaşan Anthony Loffredo son olarak sol elinin iki parmağını kestirdi. Loffredo, işlemlerini sürdürecek.

Ekleme: 23.11.2021 - 15:43 Güncelleme: 23.11.2021 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
Fenomen Anthony Loffredo, 2 parmağını kestirdiSosyal medyada 740 binden fazla takipçisi bulunan Anthony Loffredo, uzaylı gibi görünmek için vücudunda yaptığı değişikliklerle dikkat çekiyor.

Gözleri dahil olmak üzere vücudunun tamamını dövmelerle kaplatan 33 yaşındaki Loffredo, burnunu ve üst dudağını da aldırdı.

Değişimini bir adım daha öteye taşıyan Loffredo, uzaylı pençesine sahip olmak için bir kez daha bıçak altına yattı.



DURMAYA NİYETİ YOK

Meksika’da operasyon geçiren Loffredo, sol elinin iki parmağını kestirdi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini Instagram hesabından takipçilerine duyuran Loffredo, durmaya niyeti olmadığı mesajını da verdi.

DİĞER ELİN PARMAKLARINI DA KESTİRECEK

Vücudundaki işlemlerin henüz yüzde 34’ünü tamamladığını belirten Loffredo, sıradaki hedefinin diğer elindeki iki parmağın da kesilmesi olduğunu söyledi.

Loffredo’nun takipçileri arasında yaptıklarını destekleyenler de var, eleştirenler de…


Ceren Özdemir’i bıçaklayarak canice katletmişti! O davada yeni karar!
Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına resen soruşturma başlatıldı
CHP'li Tanju Özcan ırkçı uygulamasını savundu: Sığınmacı kardeşlerimiz rahatsız oldularsa...
Başkan Erdoğan işaret etmişti: Türkiye'nin ilk uçak gemisi için hazırlıklar başladı
Elektrik ve doğal fazda kademeli tarife dönemi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu
CHP'de adrese teslim ihaleler zinciri! İmamoğlu'nun yalakası Necati Özkan'a milyonlar aktı partinin eski avukatı isyan etti
İşte Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına evet diyenlerin listesi
İHA, SİHA ve İKU'lar teröristlerin korkulu rüyası oldu
Nikos Dendias'ın Bahreyn teması
Başkan Erdoğan'dan erken seçim çağrısı yapan muhalefete net yanıt: Olmayacak erken seçim!
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın FETÖ'nün ikinci ismi Mustafa Özcan ile fotoğrafları ortaya çıktı
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
HDP'li Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te
Türkiye 'Aynı şekilde yanıt verilir' diyerek uyarmıştı: Rum kesiminden gerilimi artıracak adım
Interpol toplantısına video mesaj!
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler gelecek mi?
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: İlk veriler uzlaşabileceğimiz yönünde
Asgari ücrette yeni formül! Mesleğe göre ücret ve zam...
21 ilde 112 kritik isim hakkında gözaltı kararı!
Bulgaristan'da otobüs kazası: 46 ölü
Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

Burası ABD! Los Angeles'ın arka sokaklarından korkunç görüntüler

Burası ABD! Los Angeles'ın arka sokaklarından korkunç görüntüler

Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi

Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin