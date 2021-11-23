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Borsa Günü Yükselişle Tamamladı!

Borsa Istanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,66 kazançla 1.784,56 puandan tamamlayarak tüm zamanlarin en yüksek kapanisini yapti.

Ekleme: 23.11.2021 - 18:23 Güncelleme: 23.11.2021 - 18:44 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: AA
Borsa Günü Yükselişle Tamamladı!
BIST 100 endeksi, önceki kapanisa göre 29,07 puan artarken, toplam islem hacmi 50,2 milyar lira seviyesinde gerçeklesti.

Bankacilik endeksi yüzde 3,11 deger kaybederken, holding endeksi yüzde 1,37 deger kazandi. Sektör endeksleri arasinda en fazla kazandiran yüzde 5,81 ile insaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,17 ile spor oldu.

Gün içinde 1.791,82 puanla tüm zamanlarin en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, kapanis rekorunu da 1.784,56 puana tasidi.

Analistler, küresel pay piyasalarinda ABD Merkez Bankasi'nin (Fed) beklentilerden önce faiz artirimina gidebilecegi ve daha önce aylik 15 milyar dolar olarak duyurulan varlik alimlarinin azaltim hizinin yükseltilebilecegi endiseleriyle negatif bir seyir izlendigini, Borsa Istanbul'un ise pozitif ayristigini söyledi.

Yarin dünyanin önde gelen merkez bankasi yetkililerinin açiklamalarinin ve Fed'in toplanti tutanaklarinin piyasalarin odaginda yer alacagini belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanim orani, yurt disinda ise ABD'de büyüme, kisisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, haftalik issizlik basvurulari ve Almanya'da Ifo endekslerinin ön plana çikacagini ifade etti.

Analistler, teknik açidan BIST 100 endeksinde 1.790 ve 1.820 seviyelerinin direnç, 1.740 puanin destek konumunda bulundugunu bildirdi.

Kaynak: AA

Bu haber AA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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