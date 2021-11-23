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Ataşehir'de korkutan patlama!

İstanbul Ataşehir'de bir fırında patlama meydana geldi. Patlama da bir kişi hafif yaralanırken iki iş yerinde hasara neden oldu. Patlamanın ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilirken, patlamanın büyüklüğünü anlatan vatandaşlar ise deprem olduğunu zannettiklerini belirtti.

Ekleme: 23.11.2021 - 09:41 Güncelleme: 23.11.2021 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Ataşehir'de korkutan patlama!
Olay, saat 06.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir fırında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri iş yerinde güvenlik önlemi aldı. Patlama esnasında yaralanan bir kişi sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.



Yaralının ayağından hafif yaralandığı öğrenildi.

İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 2 işyerinde de hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.



Patlama sesini duyarak uyandığını belirten Ahmet Pancar adlı kişi, 'Uyuyordum. Sesleri duyunca deprem oluyor zannettim. Pencereye çıktım etrafa bakınca siyah dumanları gördüm. Fırında patlama meydana gelmiş. Patlama çok büyüktü. Geldiğimiz de yaralının olmadığını söylediler. Patlama nedeniyle çevredeki dükkanlar zarar gördü. Baya bir hasar var' dedi.


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