23 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.GÜNLÜK VAKA SAYISI 28 BİN 170Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıkarken, 208 kişi ise hayatını kaybetti."ELLERİMİZİ SIK SIK YIKAMALIYIZ"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız."TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 200 MİLYONA YAKLAŞTIToplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 56 milyon 93 bin 801, 2. doz uygulanan aşı miktarı 50 milyon 144 bin 41, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 973 bin 381 oldu.Toplam uygulanan doz miktarı ise 119 milyon 602 bin 103.